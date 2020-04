Le responsable du comité médical de la FIFA, Michel D'Hooghe, a annoncé mardi qu'il réfléchissait à une sanction pour les joueurs qui viendraient à cracher sur un terrain, afin d'éviter au maximum la propagation du coronavirus.

Le contexte sanitaire actuel a une incidence directe sur le monde du football. De là à provoquer un changement de certaines règles ? Mardi, dans un entretien accordé au Telegraph, Michel D'Hooghe, le responsable du comité médical de la FIFA, a assuré qu'il réfléchissait à une sanction pour les joueurs qui viendraient à cracher sur un terrain. "C'est une pratique fréquente dans le football que nous devrons éviter au maximum", a-t-il d'abord déclaré.

"Peut-être que les arbitres pourront donner un carton jaune. C'est un bon moyen de propager le virus", a-t-il ajouté. Dans une autre interview accordée au Times, Michel D'Hooghe a précisé sa pensée. "Les joueurs doivent être prévenus de ne pas cracher et de ne pas se moucher sur le terrain, a-t-il renchéri. Ils devraient également éviter de se prendre dans les bras pour célébrer un but. L'idée du carton jaune pourrait, peut-être, être appliquée mais je ne suis pas sûr que les footballeurs cesseront." Selon une étude scientifique, la salive pourrait rester plusieurs heures sur un terrain et accélérer le processus de propagation du coronavirus.

