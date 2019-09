Grizou nouveau chouchou du Camp Nou

Une seule victoire en trois matchs : le compte n’y est pas pour le Barça en ce début de saison en Liga. Battus par Bilbao (2-1) puis accrochés par Osasuna (2-2) juste avant la coupure internationale, les Blaugrana n’ont remporté que leur seule rencontre disputée au Camp Nou, devant le Bétis Séville (5-2). Antoine Griezmann avait fait le show, avec un doublé et une passe décisive, pour son premier match officiel devant son nouveau public. Le Français, qui a disputé l’intégralité des trois rencontres de Liga, est resté muet lors de ses deux autres sorties. Alors que Lionel Messi, pas encore à 100%, pourrait être de nouveau absent, "Grizou" sera le principal atout offensif du Barça face à Valence samedi. Contre une équipe qui a changé d’entraîneur dans la semaine et qui lui réussit bien ces dernières années (4 buts marqués contre Valence ces trois dernières saisons), la fatigue ne sera pas une excuse : s’il a joué l’intégralité des deux matchs contre l’Albanie et Andorre avec la France, il n’a pas vraiment eu à forcer son talent. A quelques jours du choc contre Dortmund en Ligue des champions, pas sûr qu’il joue 90 minutes ici. Mais il est attendu comme titulaire et nous ne le voyons pas rater l’occasion de continuer à conquérir l’exigeant public catalan. Et quoi de mieux pour cela qu’un nouveau but ?

Notre pari : Antoine Griezmann buteur contre Valence @2,10

Antoine GriezmannGetty Images

Montpellier calme Nice

Trois victoires en quatre matchs : Nice réalise un début de saison presque inespéré, alors que son mercato a débuté sur le tard avec le rachat du club. Dolberg, Ounas, Claude-Maurice ou encore N'Soki ont signé et devraient être sur la feuille de match pour ce court déplacement à Montpellier. Avec la trêve internationale, Patrick Vieira n'a eu que peu de temps pour travailler les automatismes d'un effectif qui a bien bougé en quelques jours. Une aubaine pour Montpellier, qui présente un bilan mitigé (une victoire, un nul, deux défaites) : le seul succès des Héraultais a toutefois été acquis face à Lyon, qui avait impressionné avant de chuter à la Mosson. Le MHSC est une équipe toujours difficile à bouger à défaut d'être spectaculaire. L'OGCN, qui a encaissé au moins un but par match depuis le début de la saison, n'est historiquement pas en réussite dans l'Hérault : depuis 2010, les Aiglons n'ont gagné... qu'une fois à la Mosson, pour quatre nuls et dix défaites, toutes compétitions confondues. Avec une équipe en manque d'automatismes et très jeune, Nice, bien qu'euphorique, pourrait de nouveau se casser les dents contre Montpellier à notre avis.

Notre pari : Montpellier bat Nice @1,95

Patrick Vieira, l'entraîneur de Nice, lors du match face à AngersGetty Images

L'OM freiné par Monaco

L’OM débarque à Monaco fort de deux victoires consécutives, face à Nice (1-2) et Saint-Etienne (1-0), deux équipes ambitieuses. Buteur lors de ces deux rencontres, Dario Benedetto sera également attendu au tournant, alors que André Villas Boas sera notamment privé de Florian Thauvin, absent jusqu’en 2020. Mais les Phocéens ont prouvé qu’ils avaient des ressources dans le secteur offensif. Leur défense, avec la nouvelle charnière Kamara – Gonzalez installée par le technicien portugais, passera un test contre l’attaque de l’AS Monaco. Les joueurs de Leonardo Jardim n’ont toujours pas gagné cette saison (2 nuls, 2 défaites) et restent sur deux nuls frustrants contre Nîmes et Strasbourg (2-2). Les arrivées de Ben Yedder ou Slimani ont boosté une attaque restée muette lors des deux premières journées, mais c’est surtout la défense qui est pointée du doigt sur le Rocher (10 buts encaissés en 4 matchs), et ce depuis plusieurs mois. Les matchs entre l’ASM et l’OM sont toujours très spectaculaires (2-3 l’an passé à Louis II) et avec la puissance de frappe des deux côtés, on peut s’attendre à un match riche en buts, qui pourrait déboucher sur un nul entre des Monégasques qui se sont bien renforcés en fin de mercato (Maripan, Bakayoko) et des Marseillais encore perfectibles.

