- Du gâteau pour le Celtic ?

Les premiers tours des compétitions européennes donnent parfois lieu à des matchs déséquilibrés. C'est le cas, sur le papier, de cet affrontement entre le Celtic Glasgow et le FK Sarajevo. Le champion d'Ecosse en titre s'est facilité la vie avant ce match retour en allant s'imposer en Bosnie (1-3). Les coéquipiers d'Odsonne Edouard devraient finir le travail contre une équipe qui n'a pas d'autre choix que de se ruer à l'attaquer pour espérer inverser la tendance. Portés par la formidable ambiance du Celtic Park, qui vivra ici son premier match officiel de la saison, les Bhoys ne devraient faire qu'une bouchée du champion de Bosnie. Nous voyons le Celtic Glasgow s'imposer de minimum 2 buts dans ce match et valider sa qualification pour le 2e tour préliminaire de cette Ligue des champions.

Notre prono : le Celtic Glagow bat le FK Sarajevo par au moins 2 buts d'écart @1,45

- L'Algérie de retour au sommet ?

C'est une finale pour l'histoire qui se dispute au Caire vendredi. L'Algérie va tenter de gagner pour la deuxième fois la CAN, 29 ans après son seul succès dans la compétition en 1990. Elle aura face à elle le Sénégal, qui n'a jamais remporté la CAN et qui disputera la deuxième finale de son histoire après celle de 2002. Les Fennecs ont impressionné depuis le début de la compétition. Alors qu'ils n'étaient pas attendus à un tel niveau, les joueurs de Djamel Belmabi ont écrasé leur poule puis la Guinée en 8e (3-0), avant de faire preuve de grosses ressources mentales pour passer aux tirs au but contre la Côte d'Ivoire en quarts (1-1, 4-3 tab) et éliminer le Nigeria dans les dernières secondes (1-0). Les Verts sont peut-être l'équipe la plus complète de la compétition, avec une attaque efficace, emmenée par le capitaine Mahrez, et une défense à toute épreuve. Ils retrouvent en finale le Sénégal, qu'ils ont dominé sans trembler en phase de poule (1-0). Depuis, les Lions de la Téranga se sont révélés solides à défaut d'être spectaculaires, éliminant l'Ouganda, le Bénin et la Tunisie sur le plus petit des écarts (1-0). Sadio Mané, auteur de trois buts, rayonne un peu moins que Mahrez, tandis que Kalidou Koulibaly, le patron de la défense sénégalais, va manquer cette finale, suspendu. Une absence qui risque de faire mal au Sénégal, qui n'avait déjà pas trouvé la solution pour faire douter l'Algérie il y a une dizaine de jours.Pour nous, les Fennecs vont de nouveau s'imposer et revenir au sommet du football africain à l'issue de cette finale.

Notre prono : l'Algérie bat le Sénégal @2,65

