City fait du surplace

Manchester City a peut-être dit adieu au titre en s’inclinant à Liverpool avant la coupure internationale (3-1). Il s’agit désormais pour les Citizens de rebondir et surtout de récupérer leur deuxième place : ils ne sont que 4e avant cette 13e journée de Premier League, un point derrière Leicester et Chelsea, qu’ils reçoivent à l’Etihad Stadium. Pour cette rencontre, Pep Guardiola pourra compter sur les retours d’Ederson, Rodri et David Silva. Laporte et Sané manquent toujours à l’appel, alors que Bernardo Silva sera suspendu. De leur côté, les Blues sont quasiment au complet : Barkley et Pulisic devraient être forfait sur blessure, mais Frank Lampard a les moyens de compenser leur absence.

Chelsea débarque confiant à Manchester malgré son humiliation subie la saison passée sur cette pelouse (défaite 6-0) : les coéquipiers de Zouma sont sur une impressionnante série en cours de sept victoires consécutives à l’extérieur, toutes compétitions confondues. Sans leur faire injure, Norwich, Watford, Lille ou encore l’Ajax Amsterdam, tous battus par Chelsea devant leurs supporters, n’avaient toutefois pas la carrure de City. Mais ces jeunes Blues nous semblent capables de continuer à faire douter des Citizens pas au top et déjà battus par Wolverhampton (0-2) et accrochés par Tottenham cette saison sur leur pelouse (2-2). Un match nul de Chelsea serait ici une jolie performance qui nous paraît tout à fait réalisable.

Notre pari : Match nul entre Manchester City et Chelsea @4,90

Pep Guardiola the head coach / manager of Manchester City uring the Premier League match between Liverpool FC and Manchester CityGetty Images

Les Verts enchaînent

Le podium est dans la ligne de mire de Saint-Etienne (4e) et de Montpellier (6e), deux équipes en forme séparées par deux petits points au classement. Avec Claude Puel à leur tête, les Verts sont toujours invaincus toute compétitions confondues (quatre victoires, trois nuls). Ils restent sur une belle victoire ramenée de Nantes avant la coupure internationale (2-3). Leur infirmerie est toutefois bien pleine avant cette affiche : Saliba, Fofana, et M’Vila, trois titulaires, sont absents, tout comme Abi, Cabaye et Monnet-Paquet.

Mais Puel a déjà prouvé ses talents de bricoleur depuis son arrivée dans le Forez. Ce ne sera pas de trop pour stopper Montpellier, invaincu depuis quatre matchs toutes compétitions confondues et où Michel Der Zakarian peut enfin associer Mollet et Savanier derrière Laborde, qui a enfin débloqué son compteur buts lors de la dernière journée, et Delort. Sur ses dix derniers matchs, l’ASSE n’a pas réussi à marquer qu’à une seule reprise et Montpellier deux fois. On peut s’attendre à des buts vu le potentiel offensif et la forme des deux équipes. Mais à domicile, avantage aux Verts à nos yeux dans cette rencontre.

Claude Puel sur le banc de Saint-Etienne, 2019Getty Images

La passe de trois pour l’OM

L’OM se déplace gonflé à bloc à Toulouse après ses deux succès contre Lille et Lyon au Vélodrome (2-1). Ces victoires contre des concurrents directs dans la course à l’Europe permettent aux Marseillais de pointer à la 2e place avant cette 14e journée de Ligue 1. Mais à Toulouse, André Villas devra encore jouer les bricoleurs : Gonzalez, Amavi et Caleta-Car, suspendus, seront tous absents pour ce déplacement. Pas vraiment une bonne nouvelle alors que la défense phocéenne est loin d’être tous risques depuis le début de la saison… Heureusement, en face, le TFC fait pire dans ce secteur (25 buts encaissés, pire défense de L1), comme en attestent ces trois derniers matchs, conclus avec trois buts encaissés et une défaite à chaque fois contre Rennes (3-2), Lyon (2-3) et Montpellier (3-0).

L’effet Antoine Kombouaré, qui a succédé à Alain Casanova, peine encore à se faire ressentir dans les rangs toulousains, ce qui pourrait faire les affaires de l’OM. A condition que l’équilibre trouvé lors des dernières journées perdure ou que Benedetto, en panne de but depuis quatre matchs avec des débuts en fanfare, se réveille. L’OM semble toutefois dans une bonne passe et le Stadium est une pelouse qui lui réussit bien : il faut remonter à 2007 pour retrouver la trace d’une défaite olympienne dans la Ville Rose. Associé à la fragilité toulousaine du moment, cela pourrait bien permettre à Marseille d’enchaîner un troisième succès de suite en L1 pour la deuxième fois de la saison.

