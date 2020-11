Le coup sûr : les Bleus font respecter la hiérarchie

Sans faire de bruit, ni toujours briller, l’équipe de France en est à douze matchs sans défaite avant d’affronter la Finlande en amical. Un adversaire que les Bleus ont toujours battu dans leur histoire, et il est difficile d’imaginer que la donne sera différente au Stade de France. Il y a longtemps que les Bleus n’ont plus tremblé contre un adversaire hiérarchiquement inférieur, surtout à domicile. Cela fait plus de deux ans et demi et un revers devant la Colombie (1-2), en mars 2018, que les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas perdu à domicile, soit 16 matchs.

Football Colombie - Queiroz : "Contrôler le match contre l'Uruguay" IL Y A UNE HEURE

Le sélectionneur tricolore devrait en profiter pour continuer ses tests tactiques et de joueurs, ce qui sera l’occasion pour certains de tenter de se montrer. La Finlande devait de son côté aligner sa meilleure équipe du moment, mais pas de quoi faire trembler les Bleus, sur le papier. Qualifiés pour l’Euro 2020 (ou 2021 du coup), les coéquipiers de Teemu Pukki ont perdu cinq de leurs dix derniers matchs (pour cinq victoires) et ont affiché leurs limites contre l'Italie ou la Pologne, les meilleures équipes qu’ils ont affrontées depuis deux ans, pour autant de défaites à la clé. Leur meilleur résultat ces derniers mois ? Un court succès devant la Grèce (1-0)... Rien de transcendant pour une équipe qui s’appuie sur une grosse base défensive, mais qui ne devrait pas poser de gros soucis aux Bleus à notre avis.

Notre pari - La France bat la Finlande @1,21

Antoine Griezmann et Cristiano Ronaldo lors de France - Portugal en Ligue des Nations Crédit: Getty Images

Le coup à tenter : les Oranje tiennent tête à la Roja

Il y a quelques années, cela aurait été un choc à tous les niveaux. Ici, cet amical entre les Pays-Bas et l’Espagne reste séduisant sur le papier, mais c’est surtout un match entre deux équipes en reconstruction, qui continuent de se chercher en vue de l’Euro l’an prochain. C’est surtout vrai pour les Oranje, qui doivent se réinventer avec le départ de Ronald Koeman, leur ex-sélectionneur, pour le Barça. Ils n’ont pas gagné un seul de leurs quatre derniers match, durant lesquels ils n’ont inscrit qu’un but petit but, encaissant au passage deux défaites à domicile contre l’Italie et le Mexique (0-1 à chaque fois). Les coéquipiers de Memphis Depay passent donc un sérieux test contre l’Espagne.

La Roja ne va pas beaucoup mieux, avec deux succès sur ses cinq derniers matchs. Elle n’a gagné aucun de ses cinq derniers matchs à l’extérieur, avec des nuls contre la Suède, la Norvège, l’Allemagne (1-1 à chaque fois), le Portugal (0-0), et une défaite en Ukraine pour sa dernière sortie (1-0). Elle devra en plus faire sans Thiago et sa pépite Fati, blessés et qui ont brillé lors de leurs derniers matchs en club ou en sélection. Autant d’éléments qui nous font penser qu’il sera difficile pour la Roja de s’imposer contre les Pays-Bas, qui ont montré des signes encourageants face à l’Italie lors de leur dernier match (1-1). Pour nous, les deux équipes vont se quitter sur un nul ici.

Le gros coup : Les Diables Rouges presque intraitables à domicile

La Belgique n’a pas vraiment brillé lors de la dernière période internationale. Accrochés par la Côte d’Ivoire à domicile (1-1), les Diables Rouges ont perdu en Angleterre (2-1), alors qu’ils étaient invaincus depuis treize rencontres (avec douze succès consécutifs avant ces deux matchs). Nul doute qu’ils chercheront à se rassurer avant d’entamer le sprint final en Ligue des Nations, alors qu’ils ont leur destin entre les mains pour décrocher une qualification pour le Final Four dans leur groupe. Pour gagner en confiance, il faudra s’imposer contre la Suisse, qui ne fait plus peur à grand monde depuis plusieurs mois. La Nati n’a plus gagné depuis cinq matchs (deux nuls, trois défaites), se contentant durant cette période d’accrocher une équipe d’Allemagne décevante (1-1, 3-3). Son dernier "exploit" ? Son carton réalisé en novembre 2018 en Ligue des Nations contre… la Belgique (5-2).

Une humiliation que les Diables Rouges auront à coeur de faire oublier. Séduisante offensivement, la Belgique reste capable de trous d’air en défense, elle qui a encaissé au moins un but lors de six de ses sept derniers matchs. La Suisse a quant à elle quelques arguments offensifs à faire valoir, puisqu’elle n’est restée muette en attaque qu’à deux reprises sur ses dix derniers matchs, parvenant notamment à marquer contre l’Allemagne donc, la Croatie ou l’Ukraine. Nous l’imaginons donc profiter des faiblesses défensives d’une équipe belge joueuse et qui devrait faire tourner lors de ce match pour marquer au moins une fois. Mais la victoire ne devrait pas échapper aux Diables Rouges ici pour nous.

Notre pari - La Belgique bat la Suisse et les deux équipes marquent @3,30

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax. C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.

Football Espagne - Gayà : "Nous ne pouvons pas nous détendre" IL Y A 2 HEURES