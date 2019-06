Le Brésil intouchable à domicile ?

La 46e édition de la Copa America est attendue par tout un pays. A domicile, le Brésil n’aura pas le droit à l’erreur : cela fait 12 ans, soit trois éditions, que la Seleçao n’a plus inscrit son nom au palmarès de l’épreuve continentale. Autant dire une éternité. L’Uruguay (en 2011) puis le Chili (2015 et 2016), les deux derniers vainqueurs, ne font plus peur à grand monde sur le continent : le Chili a même échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2018… L’Argentine et la Colombie, deux des mondialistes en Russie, pourraient être les deux plus grands rivaux du Brésil. Même sans Neymar, blessé et forfait, les quintuples champions du monde devraient survoler leur groupe, avec la Bolivie (leur premier adversaire), le Venezuela et le Pérou (le dernier mondialiste), avant d’affronter selon toute vraisemblance le Qatar ou le Paraguay en quarts de finale. Autant dire que la compétition pourrait démarrer réellement à partir des demi-finales, si tout se passe bien, pour la Seleçao... Porté par tout un peuple et avec un groupe au complet ou presque, difficile d’imaginer que cette Copa America pourrait échapper au Brésil, qui doit au passage faire oublier sa piteuse élimination dès le 1er tour en 2016.

Notre prono : le Brésil gagne la Copa America @2,10

Les Bleues solides pour conclure ?

L’équipe de France féminine est qualifiée pour les 8e de finale de « sa » Coupe du monde avant même ce dernier match de poules. Les joueuses de Corinne Diacre vont pouvoir aborder cette rencontre contre le Nigeria sans pression. La coach des Bleues devrait en profiter pour faire tourner son équipe, afin de faire souffler quelques cadres. Mais pas question de prendre ce match à la légère contre les championnes d’Afrique en titre, largement battues par la Norvège pour leur entrée en lice (3-0) mais qui ont maintenu l’espoir d’une qualification en dominant la Corée du Sud (2-0). Un nul suffirait aux Tricolores pour s’assurer la première place du groupe, avec en ligne de mire un possible choc en quarts de finale contre les Etats-Unis. Mais Corinne Diacre a affiché sa volonté de réaliser « un carton plein » et de remporter les trois matches. Même avec un onze de départ remanié, la victoire ne devrait pas échapper aux Bleues. La défense tricolore s’est montrée très solide depuis le début de la compétition, ne craquant que sur un but contre son camp de Wendie Renard : voir les coéquipières d’Amandine Henry conserver leur but inviolé face à un adversaire qu’ils ont écrasé 8 à 0 en amical l’année dernière semble ici écrit aussi.

Notre pari : la France bat le Nigeria sans encaisser de but @1,49

L'Argentine accrochée d'entrée ?

C’est le premier choc de cette Copa America. Pour son entrée en lice, l’Argentine affronte la Colombie dans le groupe B. Finaliste de quatre des cinq dernières éditions, l’Albiceleste n’a plus inscrit son nom au palmarès de l’épreuve depuis… 1993 et pourra compter sur le retour de Lionel Messi en sélection et son impressionnante armada offensive (Agüero, Di Maria, Dybala…) pour tenter de mettre fin à la malédiction. Troisième de la dernière Copa America, la Colombie a agréablement surpris au Mondial, mais elle a depuis enchaîné les matchs amicaux contre des adversaires moyens (Costa Rica, Japon, Panama…) ces derniers mois. Dans la foulée de leur élimination en 8e de finale de la dernière Coupe du monde (face à la France et l’Angleterre), les deux équipes s’étaient quittées dos à dos (0-0). Un résultat nul qui pourrait les arranger ici, avant d’affronter le Paraguay et le Qatar dans les jours à venir dans ce groupe. Il semble difficile de départager une Albiceleste moribonde depuis plusieurs mois et des Cafeteros dont la progression post-Mondial est encore floue.

Notre pari : match nul entre l'Argentine et la Colombie @3,15