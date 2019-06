Les Reds sur le toit de l’Europe ?

Ce n’était peut-être pas l’affiche attendue à l’issue des demi-finales aller de la Ligue des champions. Mais Liverpool et Tottenham s’affrontent à Madrid pour une finale 100% anglaise, une première depuis 2008. Après leur échec l’année passée contre le Real Madrid, les Reds partent favoris de cette rencontre. Les joueurs de Jürgen Klopp ont réalisé une saison exceptionnelle et vont tenter de se consoler d’avoir raté de peu le titre en Premier League, abandonné dans le sprint final à Manchester City. Les Spurs d’Hugo Lloris, avec un Harry Kane qui ne sera probablement pas à 100% pour ce match, n’étaient pas attendus à pareille fête mais vont devoir tenter de trouver la solution contre des Reds qu’ils n’ont battu qu’une fois lors de leurs dix dernières confrontations. Les deux matches de championnat cette saison ont ainsi tourné en faveur de Liverpool sur le même score (2-1). Au complet ou presque (seul Naby Keïta va manquer à l’appel) et en pleine forme en cette fin de saison, avec une seule défaite sur leurs vingt derniers matches toutes compétitions confondues (15, victoires, 4 nuls), les Reds devraient s’éviter une prolongation et remporter cette finale pour nous.

Notre pari : Liverpool bat Tottenham @1,92

Lens de retour en Ligue 1 ?

La tension sera palpable à Dijon, où Lens et le DFCO vont se disputer le dernier ticket pour la Ligue 1. Les deux équipes se sont quittées dos à dos lors du barrage aller (1-1), à Félix-Bollaert et les Dijonnais sont donc en ballotage favorable avant cette rencontre. Les joueurs d’Antoine Kombouaré ont bien terminé la saison devant leur public, arrachant leur ticket pour les barrages grâce à trois victoires à domicile, dont une lors de l’ultime journée. Une stat qui ne devrait pas effrayer les milliers de supporters lensois attendus, alors que leur équipe a gagné le droit de disputer cette « finale » des barrages après avoir éliminé le Paris FC (1-1, 4-5 tab) et Troyes (1-2 ap), à chaque fois à l’extérieur. Invaincus sur leurs six derniers matchs, les Sang et Or n’ont jamais été aussi proches d’un retour en Ligue 1 et ont fait preuve de grosses ressources mentales pour se hisser jusqu’ici. Cela pourrait faire la différence dans ce match : nous misons ici sur une victoire du RC Lens.

Notre pari : Lens bat Dijon @3,00

Le GFC Ajaccio sauvé des eaux ?

Un autre barrage se jouera ce dimanche soir : le GFC Ajaccio et Le Mans disputent le barrage retour d’accession à la Ligue 2. Les Corses ont fait un grand pas vers le maintien en allant s’imposer à l’extérieur au match aller (2-1). Un résultat surprise vu l’état de forme des deux équipes : Le Mans a terminé la saison en boulet de canon pour arracher la 3e place, synonyme de barrage, avec cinq victoires sur les cinq dernières journées, alors que le GFC n’avaient pas réussi à remporter une seule de ses sept dernières rencontres… Dans la bouillante ambiance du stade Ange-Casanova, on serait tenté de penser que les Corses vont assurer et réussir leur pari de se maintenir. Mais la tâche ne sera pas aisée contre une équipe qui jouera son va-tout. Un nul, frustrant pour Le Mans mais libérateur pour le GFC, nous semble possible pour cette rencontre.

Notre pari : match nul entre le GFCO Ajaccio et Le Mans @2,95

