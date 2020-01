Moreno bien lancé à Monaco

Malgré lede son équipe large succès devant Lille avant la trêve (5-1), Leonardo Jardim a été remplacé par Roberto Moreno sur le banc de l’AS Monaco. L’éphémère ancien sélectionneur de l’Espagne se voit offrir une première expérience en tant que numéro 1 en club et ses débuts face à Reims, en Coupe de France, seront particulièrement observés, que ce soit pour sa composition d’équipe ou le style de jeu que celle-ci proposera. Monaco, 7e de L1 à égalité de points avec… Reims, est capable du meilleur comme du pire cette saison. A domicile, le club de la Principauté reste sur une triste élimination en Coupe de la Ligue face à Lille (0-3), avec, il est vrai, une équipe remaniée pour l’occasion. Ce match avait mis fin à la série d’invincibilité de l’ASM à Louis-II, où elle restait sur sept victoires consécutives toutes compétitions confondues, et a sûrement joué dans la décision des dirigeants monégasques de se séparer de Jardim. Moreno devrait s’appuyer sur une équipe-type ou presque ici à une semaine de la reprise du championnat, avec notamment Wissam Ben Yedder, le meilleur buteur de L1, en attaque. Pour le reste, c’est encore flou : va-t-il basculer en 4-3-3, en 4-4-2, maintenir le 3-5-2 utilisé par Jardim ? De quoi laisser dans le doute Reims, l’une des bonnes surprises de cette première partie de saison en L1. Les Rémois s’appuient notamment sur une défense de fer, qui sera mise à rude épreuve par l’attaque monégasque. Les deux équipes ont été incapables de se départager lors de leurs trois derniers matchs en L1, mais il faudra un vainqueur cette fois : à domicile et porté par l’enthousiasme de l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Monaco a la faveur de notre pronostic.

Notre pari : Monaco bat Reims @1,77

Le Barça roi de Catalogne

Sans être brillant à chaque match, le Barça a terminé l’année 2019 en tête de la Liga, avec deux points d’avance sur le Real Madrid mais aussi trois défaites, déjà, au compteur. Contesté par une partie du public et de la presse, Ernesto Valverde sait que son équipe doit réaliser une énorme deuxième partie de saison s’il veut conserver son poste à l’issue de l’exercice en cours. Le faux-pas est donc interdit pour débuter l’année sur la pelouse de l’Espanyol pour le derby. Surtout que le voisin est bon dernier du championnat, avec seulement dix points pris en dix-huit journées. Il faut remonter à février 2009 pour retrouver la trace du dernier succès de l’Espanyol face à son prestigieux rival en Liga : la saison dernière, le Barça s’était notamment offert une promenade de santé sur la pelouse du stade Cornellà-El Prat (0-4). Les stats actuelles ne parlent pas vraiment en faveur des Pericos non plus : l’Espanyol n’a plus gagné depuis neuf matchs en Liga et a terminé les matchs aller sans remporter la moindre rencontre à domicile (deux nuls, sept défaites). De leur côté, les Blaugrana, invaincus depuis dix matchs toutes compétitions confondues, pourront s’appuyer sur une équipe quasiment au complet pour cette reprise : Arthur, Dembélé et Fati manquent à l’appel, mais l’absence du premier est largement compensée dans l’entrejeu (Rakitic, Vidal) tandis que les deux autres ne sont que remplaçants en attaque habituellement. Autant d'éléments qui font clairement pencher la balance en faveur du Barça.

Notre pari : le Barça bat l’Espanyol Barcelone @1,46

L’Inter, patron freiné

Naples et l’Inter jouent gros lors de ce choc de la 18e journée de Serie A. Les Nerazzurri ont bien terminé l’année dans le fauteuil de leader, mais sont à égalité de points avec la Juventus Turin. Naples est bien loin de ces considérations et pointe à une triste 8e place, à 18 points, déjà, des deux équipes de tête. Un début de saison raté, marqué par une rupture entre une partie des cadres et leur président, qui a coûté sa place à Carlo Ancelotti, remplacé par Gennaro Gattuso. Ce dernier a débuté par une défaite au San Paolo contre Parme (1-2), avant de rectifier le tir à Sassuolo avant la trêve (1-2). Difficile de savoir à quoi s’attendre pour ce sommet, alors que les deux équipes ont bien changé depuis l’humiliation infligée par les locaux à l’Inter en mai dernier (4-1). Avec Antonio Conte et grâce notamment à un Lukaku en réussite (12 buts), Milan affiche un visage bien plus séduisant mais a affiché ses limites lors des chocs contre la Juve (défaite à domicile 1-2) en Serie A, ou le Barça (défaites 2-1 par deux fois) et Dortmund (défaite 3-2) en Ligue des champions. L'Inter a également concédé deux nuls sur ses trois derniers matchs en championnat, contre la Roma (0-0) et la Fiorentina (1-1). Naples est en pleine transition et Gattuso doit encore imprimer son style, mais les Partenopei doivent se racheter devant leur public et n’ont plus perdu depuis plus de neuf ans à domicile contre cet adversaire en championnat. Nous voyons ici un match nul entre les deux rivaux pour cette rencontre.

Notre pari : Match nul entre Naples et l’Inter @3,45

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.