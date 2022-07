32e (0-1) Longue ouverture de la défense marseillaise vers Under. Le Turc temporise avant de remiser plein axe vers Guendouzi. Le milieu marseillais est trop court pour reprendre l'offrande de son partenaire. La défense de Norwich obtient même un coup-franc pour une faute de Guendouzi.

28e (0-1) Guendouzi se lance dans une percée depuis le côté gauche de la surface adverse. Son rush se conclut par une frappe bien stopée par Krul. Derrière, Touré se jette sans parvenir à donner de puissance au ballon. Norwich peut se relancer.

Ad

27e (0-1) On approche de la demi-heure de jeu et les joueurs d'Igor Tudor éprouvent toujours autant de difficultés à déstabiliser le bloc adverse.

Transferts Le Bayern officialise un accord avec le Barça pour Lewandowski IL Y A 25 MINUTES

25e (0-1) Le bloc de Norwich est bien en place et empêche les remontées de balle marseillaises.

24e (0-1) Reprise du jeu entre l'OM et Norwich City.

22e (0-1) Les 22 acteurs effectuent une pause boisson sur le bord du terrain. Les deux entraîneurs en profitent pour donner leurs directives.

20e (0-1) On joue depuis 20 minutes ici à Fos-sur-Mer et l'OM est mené 1 but à par Norwich sur une réalisation de Sorensen. Les Anglais n'ont tiré qu'une seule fois au but pour l'instant, mais cela leur a suffi pour mener à la marque.

18e (0-1) Les Marseillais peinent à créer le danger sur le but adverse dans ce début de première mi-temps.

16e (0-1) Payet tente de trouver Bakambou d'un centre tendu en direction de la surface de réparation. La défense de Norwich dégage le danger en touche.

14e (0-1) Payet écope d'un carton jaune côté marseillais. Le coup-franc de Norwich est dévié en corner par le mur marseillais. Le coup de pied de coin est repoussé du poing par Pau Lopez.

12e (0-1) Rashica renverse le jeu d'une longue transversale de la gauche vers la droite du terrain. Touré coupe-court à l'offensive des Canaries de manière autoritaire. L'OM peut se dégager.

10e (0-1) Payet remonte le ballon sur le côté gauche avant de changer le jeu en direction d'Under. Le Turc ne parvient pas à contrôler le ballon qui file en sorite de but.

8e (0-1) Contre marseillais initié par Guendouzi. Le milieu olympien décale Under sur le côté droit qui repique dans l'axe avant d'armer une frappe contrée par la défense anglaise.

7e (0-1) Ouverture du score pour Norwich ! Nouvelle action initiée par Rashica sur le côté gauche. Sa tentative de centre en retrait est repoussée par la défense marseillaise, mais Sorensen suit bien et prend sa chance depuis l'extérieur de la surface. Sa sublime frappe enroulée du droit finit dans la lucarne gauche de Pau Lopez. Quel but !

4e (0-0) Première grosse chaleur sur le but de Norwich ! Le centre depuils le côté droit d'Under trouve Guendouzi qui se jette pour couper la trajectoire du ballon. Sa reprise du bout du pied est repoussé par le portier Krul. Dans la continuité de l'action Bakambou ne parvient pas à trouver le cadre sur sa reprise.

3e (0-0) Comme face à Marignane, les Marseillais évoluent avec une défense à trois en ce début de soirée face à Norwich.

2e (0-0) Trouvé sur le côté gauche, Rashica adresse un premier centre appuyée bien repoussé par la défense marseillaise.

1e (0-0) Les Phocéens évoluent en blanc en ce début de soirée alors que les Canaries arborent un inédit maillot extérieur de couleur grenat.

18:05 Coup d'envoi de cette rencontre amicale entre l'Olympique de Marseille et Norwich City !

18:02 Les 22 font leur entrée sur la pelouse de Fos-sur-Mer. Les supporters marseillais sont venus en nombre pour soutenir leur équipe.

17:58 : Un point sur les conditions météorologiques : le soleil est au beau fixe sur Fos-sur-Mer. La température est de 34° dans le Sud Est de la France.

17:56 Et le onze titulaire des Canaries de Norwich : Krul – Aarons – Omobamidele – Gibson – McCallum – Sorensen – McLean – Sinani – Cantwell – Rashica – Sargent.

17:53 Voici le onze de départ de l’Olympique de Marseille : Pau Lopez – Touré – Gigot – Caleta-Car – Amavi – Under – Gueye – Guendouzi – Gerson – Payet – Bakambou.

17:50 Norwich City disputera, également, trois matches amicaux avant de reprendre la route du championnat face à Cardiff à la toute fin du mois de juillet. D’ici là, les Canaries affronteront successivement Cambridge United (19 juillet), les Celtic Glasgow (23 juillet) et Hibernian (24 juillet) pour son ultime rendez-vous préparatoire avant son entrée en Championship.

17:48 Après cette deuxième confrontation de l’été face à Norwich, Marseille ira défier un autre club anglais Middlesbrough le 22 juillet prochain au Riverside Stadium. La préparation estivale de l’OM se terminera par une rencontre face au Bétis Séville (27 juillet) et par la réception du grand Milan AC (31 juillet) au stade Vélodrome.

17:45 Plus avancé dans sa préparation, Norwich City compte déjà trois matches dans les jambes avant d’aller défier les Olympiens. Vainqueurs avec autorité de Dereham Town FC (4-0) au début du mois, les hommes de Dean Smith ont également décroché le nul (2-2) face Ratisbonne avant de triompher de la formation de King’s Lynn Town FC (2-0) mardi dernier.

17:43 L’Olympique de Marseille a entamé de la meilleure des façons sa préparation estivale en disposant facilement de Marignane-Gignac (Nationale 2) 4 buts à 1 pour la première sortie officielle d’Igor Tudor à la tête du club nonuple champion de France. Le virevoltant Bamba Dieng s’est offert un triplé tandis que Cédric Bakambu avait ouvert le score sur corner à la suite d’une bonne déviation de Mattéo Guendouzi.

17:41 Norwich City a, de son côté, enregistré pas mal de mouvements à l’aube d’une saison que le club basé dans le comté de Norfolk passera loin des projecteurs de la si prestigieuse Premier League. Peu utilisé ces dernières saison, Akin Famewo, et Rocky Bushiri ont ainsi quitté les Canaries tout comme l’avant-centre croate Josip Drmic. Dans le sens des arrivées, Norwich a réussi à se faire prêter le milieu de terrain de Newcastle Isaak Hayden, mais est surtout parvenu à débaucher le jeune Gabriel Silva du FC Sao Paulo.

17:38 Soucieux de renforcer un effectif qui devra, cette année encore, jongler entre les obligations du championnat de France et les joutes européennes, le club olympien a enregistré les arrivées de plusieurs recrues à commencer par celle de Samuel Gigot en provenance du Spartak Moscou. Le défenseur de 28 ans a depuis été rejoint par deux autres éléments à vocation défensive, l’ancien Havrais Isaak Touré et l’international congolais Chancel Mbemba venant également grossir les rangs du club olympien.

17:35 Relégué en Championship (l’équivalent de la Ligue 2 outre-manche) à l’issue d’une saison particulièrement pénible et terminée à la peu envieuse place de lanterne rouge, Norwich City redémarre donc à l’échelon inférieur avec l’ambition de ne pas végéter trop longtemps dans l’antichambre de la Premier League.

17:33 Convaincant deuxième du dernier championnat de Ligue 1, l’Olympique de Marseille entend maintenir sa belle dynamique cette saison malgré le départ de son volcanique entraîneur Jorge Sampaoli. Guidé désormais par le non moins impulsif Igor Tudor, l’OM vise une nouvelle campagne réussie dans l’Hexagone et un parcours honorable pour son grand retour en Ligue des Champions.

17:30 Le coup d’envoi de la rencontre est programmé à 18h00 au Stade Parsemain de Fos-sur-Mer.

17:28 Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Eurosport.fr et l’application Eurosport pour suivre en DIRECT la rencontre amicale entre l’Olympique de Marseille et Norwich City.

17:25 OLYMPIQUE DE MARSEILLE – NORWICH CITY EN DIRECT – MATCH AMICAL.

Matches amicaux Dembélé et Cherki brillent, l'OL dompte Anderlecht IL Y A 2 HEURES