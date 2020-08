LIGUE 1 - Un joueur de Montpellier est suspecté d'être contaminé par le Covid-19 à l'issue de tests effectués sur l'intégralité de l'effectif, a appris l'AFP mardi auprès du club. Résultat : le match amical face à l'OM, prévu mercredi, est annulé.

Un joueur de Montpellier pourrait avoir contracté le Covid-19. Un nouveau test doit être effectué dans les jours qui viennent afin de confirmer l'éventuelle contamination. Mais en attendant, le match amical face à l'OM, prévu mercredi, a d'ores et déjà été annulé. "Par mesure de précautions sanitaires, l’Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault Sport Club ont décidé, à regret, d’annuler le match amical prévu ce mercredi 5 août au soir. Les supporters ayant d’ores et déjà acheté des billets pour ce match seront intégralement remboursés", a confirmé le club olympien.

Le cinquième cas à Montpellier ?

Le club montpelliérain redoutait des contaminations depuis un match amical joué la semaine dernière à Divonne-les-Bains contre Strasbourg (perdu 1-2). Quelques jours plus tard, le club alsacien annonçait que cinq de ses joueurs avaient été testés positifs au coronavirus. Par ailleurs, quatre jeunes joueurs du centre de formation montpelliérain ont aussi été testés positifs ce dimanche. Depuis le début de la semaine précédente, ces membres des équipes U16 et U17 effectuaient un stage de préparation à Mende (Lozère).

Si la suspicion de Covid-19 se confirme, il s'agira du cinquième joueur de l'effectif de Michel Der Zakarian à être touché par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. Le milieu de terrain Junior Sambia, qui avait été hospitalisé et placé sous coma artificiel fin avril, avait été le premier joueur de Ligue 1 dépisté. Le défenseur serbe Mihailo Ristic, l'international camerounais Ambroise Oyongo et le jeune Français Thibault Tamas ont également été contaminés. Le stade Vélodrome devait accueillir la rencontre entre les deux clubs de Ligue 1 devant cinq mille spectateurs, selon la jauge autorisée par le ministère des Sports.

