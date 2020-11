Michel Platini et Sepp Blatter sont désormais poursuivis pour "escroquerie" et "abus de confiance" en Suisse, après l'élargissement de l'enquête initialement ouverte contre eux pour "gestion déloyale", a appris l'AFP vendredi auprès d'une source ayant eu accès au dossier. Aucun fait nouveau n'est cependant intervenu dans cette affaire, qui a brisé fin 2015 le parcours des deux anciens dirigeants du football, et porte sur le paiement par la FIFA de 2 millions de francs suisses (1,8 million d'euros) à Michel Platini début 2011, selon cette même source, confirmant des informations du Monde et de Mediapart.