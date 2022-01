Un week-end sans aucun match dans les cinq grands championnats à la fin du mois de janvier ? Cette nouvelle a de quoi faire grincer des dents les fans de football les plus acharnés. En cette saison 2021-2022 marquée par de nombreuses rencontres reportées en raison de la multiplication de cas positifs dans les vestiaires européens et de la Coupe d’Afrique des nations, les décisionnaires internationaux ont jugé bon de créer une petite fenêtre de trêve internationale afin d’avancer dans les qualifications de la zone Concacaf (Amérique du sud, centrale et d’Asie) en vue du Mondial 2022, qui se déroulera à partir du 21 novembre prochain au Qatar.

Les internationaux européens, eux, en sont exemptés. Tout comme les Africains qui disputent actuellement les phases finales de la CAN, dont la finale aura lieu le 6 février. C’est ainsi qu’au lendemain de la 22e journée de Ligue 1, de nombreux joueurs ont quitté la France pour rejoindre les rangs de leurs sélections nationales. Une situation qui ne change pas grand-chose au déroulement du football anglais : comme depuis quelques années, la Premier League a décidé de garder cette fenêtre pour accorder 15 jours de repos (du 23 janvier au 7 février) à ses joueurs non-internationaux pour favoriser leur récupération physique. Et ce malgré les matches reportés depuis le début de la saison, qui auraient pu être rejoués lors de ce laps de temps.

Les Coupes nationales maintenues

Logés à la même enseigne que leurs voisins européens, les joueurs de Bundesliga et de Liga bénéficieront eux-aussi de cette pause pour recharger leurs batteries, ce qui est une grande nouveauté. Les instances décisionnelles des grands championnats sont toutes tombé d’accord : en Italie, alors que la pandémie a eu raison de nombreuses rencontres depuis le début de la saison, la Serie A a également décidé de laisser souffler ses pensionnaires. Et pour l’occasion, Roberto Mancini, le sélectionneur des Azzurri a organisé un rassemblement spontané qui donnera l’occasion de revoir… Mario Balotelli sous les couleurs italiennes. Disparu des radars depuis 2018, l’ancien attaquant de l’AC Milan aura l’opportunité de regagner le cœur de son entraîneur et de ses fans pour espérer disputer le barrage de la Coupe du monde au mois de mars.

Mais un problème se pose : si les championnats ont les reins assez solides pour réorganiser leur calendrier, ce n’est pas le cas des Coupes nationales. Ainsi, les huitièmes de finale de la Coupe de France, programmés les 29, 30 et 31 janvier se dérouleront sans les internationaux sud-américains. Pour ne prendre qu’un exemple, le PSG disputera sa rencontre contre Nice (31 janvier) en étant privé de Marquinhos (Brésil), Leandro Paredes (Argentine), Keylor Navas (Costa Rica) et Angel Di Maria (Argentine). Du côté de l’Espagne, la même controverse se pose au Real Madrid, qui se présentera à Bilbao le 3 février prochain sans cinq de ses habituels titulaires.

