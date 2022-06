19:18 - 67% de possession de balle en faveur de la France dans cette première période. 9 tirs des Bleuets pour 2 cadrés, tout simplement aucun pour les Arméniens. 0 corner contre 4.

45e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-1. C'est la pause et les Bleuets mène très logiquement au score grâce au second but de Le Fée chez les Espoirs. Ultra-dominateurs, ils auraient même dû doubler la mise.

Ad

45e - Les Bleuets obtiennent un corner à gauche. C'est bien frappé par Diop mais le ballon ne trouve pas preneur devant la cage de Nersisyan.

Football Le coup de boule de Zidane de nouveau exposé à Doha IL Y A 2 HEURES

43e - Camavinga, lui, n'a aucun souci pour maintenir le rythme et récupère facilement le ballon dans l'entrejeu.

42e - Les joueurs de Ripoll perdent en lucidité et leurs offensives deviennent plsu brouillonnes.

41e - La France repart tout de suite à l'attaque avec Ngoumou qui accélère sur la droite, entre dans la surface et adresse un centre beaucoup trop appuyé. Touche de l'autre côté.

40e - L'Arménie répond enfin. D'abord sur la gauche où elle est stoppée puis sur la droite où Nalbandyan ajuste mal son centre aérien. Sortie de but.

38e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-1. Le gardien arménien Nersisyan sauve les siens en plogeant dans ses six mètres pour repousser un centre rasant de Merlin venu de la gauche alors que Diop rôdait !

36e - En cas de succès ce soir, seule un revers des Bleuets par plus de 6 buts d'écart face à l'Ukraine jeudi les empêcherait de se qualifier pour l'Euro 2023.

35e - Les Bleuets qui ont raté le break continuent d'attaquer encore et encore face à des Arméniens impuissants.

34e - Kalimuendo était sonné après cette occasion confuse mais s'est relevé.

33e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-1. La barre pour la FRANCE !! C'est KALIMUENDO qui envoie le ballon sur la transversale en tentant une tête plongeante au second poteau sur le corner de Le Fée venu de la droite. Le Lensois a aussi été bousculé. Diop avait raté une tête décroisée qui semblait facile au premier poteau.

33e - Diop, Ngoumou puis Gusto portent le ballon à droite de la surface adverse et le Lyonnais obtient un corner...

31e - Camavinga, lui, règne dans l'axe du milieu de terrain tout en restant assez prudent.

30e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-1. La charnière centrale composée de Badiashile et de Fofana qui quittera le rassemblement après ce match pour aller se marier, n'a rien à faire pour le moment.

29e - Les joueurs de Nazaryan reprennent enfin leur souffle en faisant tourner le ballon au niveau de la ligne médiane. Pas pour longtemps cependant.

28e - Le buteur Le Fée continue de se rendre disponible et frappe de la gauche de la surface adverse. Il ne cadre pas cette fois.

27e - Les Arméniens font de la résistance mais ne parviennent absolument plus à sortir de leur moitié de terrain.

26e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-1. La bonne frappe rasante du droit signée Diop au point de penalty ?? C'est cadré et Nersisyan plonge pour capter le ballon en deux temps juste devant sa ligne. Le gardien a failli se louper !

25e - Les joueurs de Ripoll continuent de pousser fort. Ngoumou passe sur la droite et donne en retrait à l'entrée de la zone de vérité mais le ballon arrive dans le dos de Caqueret.

23e - Discret pour le moment, Kalimuendo percute à gauche de la surface adverse et donne au sol dans l'axe mais il n'y avait personne à ses côtés et la défense arménienne éloigne le danger.

22e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-1. Nettement dominateurs, les Bleuets ont logiquement ouvert le score sur ce tir du Lorientais Enzo Le Fée. La situation est débloquée.

21e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-1 ! BUUUT POUR LA FRANCE. Servi à droite de la surface adverse, Le Fée place une lourde frappe du gauche sous la barre de Nersisyan qui ne peut rien.

19e - Il ne semblait pas y avoir faute sur Le Fée qui est venu percuter un adversaire. Ngoumou tente ensuite sa chance du gauche à l'entrée de la zone de vérité en venant de la droite mais envoie le ballon au-dessus de la cible !

18e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-0. Pas de penalty pours les Bleuets ! Le Fée entre à droite de la surface adverse et donne sur sa droite à Ngoumou puis se heurte à un adversaire et tombe mais l'arbitre finlandais Jouni Hyytia ne bronche pas !

18e - Camavinga se montre aussi remuant dans l'entrejeu et les Bleuets restent dans le camp adverse.

16e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-0. Diop et Merlin se démènent sur la gauche après un bon pression de Caqueret. Cela manque ensuite de présence devant la cage arménienne.

14e - Les joueurs de Ripoll tentent maintenant de passer sur la droite. Sans succès face aux solides Samsonyan et Khamoyan.

13e - Les Français insistent et Gusto centre de la droite de la zone de vérité pour la tête de Diop qui obtient un nouveau corner à gauche. Celui-ci ne permet cependant pas d'inquiéter Nersisyan.

12e - ...ce premier corner français frappé sur la gauche ne donne rien de dangereux face à une défense arménienne compacte.

11e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-0. Merlin passe sur la gauche et centre au sol vers Diop qui se jette au premier poteau et obtient un premier corner...

10e - Diop et les Français travaillent maintenant sur la gauche du camp adverse.

9e - Attention tout de même à ce bon contre axial de l'Arménie. Fofana et Gusto doivent vite revenir devant la surface de Meslier.

8e - Caqueret et ses coéquipiers mettent le pied sur le ballon et s'installent dans la moitié de terrain arménienne.

7e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-0. Première frappe des Bleuets ! Caqueret gratte le ballon devant la surface adverse et frappe tout de suite du droit mais c'est au-dessus pour le Lyonnais.

6e - Lancé sur la gauche de la zone de vérité, le Lensois Kalimuendo se retrouve en position de hors-jeu.

5e - Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-0. Malgré ces changements, les Bleuets doivent faire preuve de rigueur dans ce début de match. Ils prennent un peu trop de risques à la relance dans leur surface mais s'en sortent.

4e - Le sélectionneur français Sylvain Ripoll a fait un peu tourner ce soir. Le Nantais Merlin fête ainsi sa première cape.

3e - Rappelons que les jeunes Arméniens sont derniers de ce groupe H et qu'ils avaient perdu le match aller sur le score de 7-0.

2e - Les Français obtiennent vite un premier coup franc excentré sur la gauche mais Caqueret le frappe de manière trop appuyée et le ballon file en sortie de but.

1e : Arménie Espoirs - France Espoirs : 0-0. C'est parti pour ce match capital pour les Bleuets ! Un succès ce soir et ils auaient un pied et demi à l'Euro 2023.

18:30 - La phase finale de l'Euro se déroulera du 9 juin au 2 juillet 2023 en Roumanie et en Géorgie. Les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième se qualifient directement. Les huit autres deuxièmes disputeront des barrages.

18:28 Les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse d'Erevan où il fait nuit mais aussi plus de 30 degrés.

18:26 - Pour les Bleuets, ce sera aussi un 4-3-3 avec Meslier - Gusto, Fofana, Badiashile, Merlin - Le Fée, Caqueret, Camavinga - Ngoumou, Kalimuendo, Diop.

18:24 - L'Arménie Espoirs joeura en 4-3-3 avec Nersisyan - Ghazaryan, Simonyan, Manukyan, Samsonyan - Ghubasaryan, Nalbandyan, Khamoyan - Mktchyan, Hovhannisyan, Grigoryan.

18:22 - En cas de succès ce soir, les Français valideraient quasiment leur billet pour l'Euro Espoirs 2023. Ils comptent 3 points d'avance sur l'Ukraine qu'ils affronteront jeudi pour la dernière journée.

18:21 - Solides leaders du groupe H, les Bleuets viennent défier de modestes Arméniens lors de la 11e journée avec la qualification à portée de mains.

18:20 - Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en LIVE le match des qualifications pour l'Euro Espoirs 2023 entre l'Arménie et la France !

Football Des primes jugées insuffisantes et les Canadiens font grêve : le match face au Panama annulé IL Y A 2 HEURES