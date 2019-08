"Rémy Cabella sera absent au moins six mois en raison d'une blessure reçue lors du premier match de barrage en Ligue des champions contre l'Olympiakos", a déclaré le directeur général du club russe, Vladimir Khachig, cité dans un communiqué. Selon de nombreux médias, il s'agirait d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche, tandis que le joueur, auteur d'un message sur son compte Instagram, n'a pas explicité la nature de sa blessure, indiquant seulement vivre "le 2e moment le plus dur" de sa carrière.

Face à l'Olympiakos de Mathieu Valbuena, le duel de Français a tourné court puisque Cabella, recrue la plus chère du club russe (13,5 millions d'euros), a dû quitter le terrain dès la 25e minute. A l'issue d'une action anodine, l'ancien Stéphanois s'est écroulé au sol, puis est revenu en jeu quelques minutes avant de quitter finalement la pelouse, visiblement très affecté.

Son équipe a encaissé un premier but cinq minutes plus tard, et a sombré en deuxième mi-temps (4-0), laissant la porte de l'élite européenne grande ouverte aux Grecs avant le match retour à Krasnodar, le 27 août.