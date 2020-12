Le coronavirus continue de faire des dégâts et le monde du football n'est pas épargné. Vanderlei Luxemburgo a ainsi été hospitalisé à cause du virus, sans souffrir de complications toutefois à cette heure. "Il a reçu un traitement et son état clinique est stable, sans besoin d'assistance respiratoire. Le patient devra rester hospitalisé, sans date de sortie" pour le moment, a indiqué l'hôpital Sirio-Libanés de Sao Paulo dans un communiqué.