Emprisonné puis assigné à résidence depuis cinq mois au Paraguay, Ronaldinho, accusé d'être entré sur le sol paraguayen avec un faux passeport, pourrait être libéré ce lundi.

Ronaldinho va bientôt savoir. L'ancienne star brésilienne, détenue au Paraguay depuis près de six mois pour usage de faux documents officiels, sera fixée lundi sur une éventuelle condamnation et remise en liberté, selon des sources judiciaires. Le juge Gustavo Amarilla, en charge du dossier, devra se prononcer au cours de l'audience sur l'ancien joueur brésilien et son frère Roberto, également détenu à Asuncion.

Le ministère public a proposé que Ronaldinho bénéficie d'une "suspension conditionnelle de la procédure" puisque la sanction envisagée ne dépasse pas deux ans. Pour son frère Roberto, en revanche, les procureurs ont recommandé au juge une procédure accélérée "avec application d'un sursis probatoire" de l'exécution de la peine. Le ministère public a demandé le paiement par Ronaldinho d'une amende de 90.000 dollars (76.248 euros) pour "dommage à la société".

L'ex-joueur du FC Barcelone et du PSG serait également autorisé à rentrer au Brésil, contre l'obligation de se présenter tous les trois mois pendant un an devant un juge. Il estime que le vainqueur de la Coupe du monde 2002 n'a pas participé au plan de fabrication des passeports, contenant des fausses informations, affaire qui lui a valu son arrestation. Concernant le frère de l'ex-footballeur, Roberto, ex-joueur de Montpellier, le parquet estime en revanche qu'il était au courant de la fraude. Il a requis une condamnation à deux ans avec sursis, le paiement d'une amende de 110.000 dollars (93 000 euros) et une obligation de se présenter tous les trois mois devant un juge brésilien pendant deux ans.

Assigné à résidence depuis 5 mois

"Rien n'indique qu'il ait des caractéristiques personnelles ou un comportement criminel qui, dans un environnement de liberté surveillée, mettrait la société en danger", ajoute ministère public. Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, et son frère Roberto ont été arrêtés le 6 mars pour utilisation de passeports paraguayens falsifiés. Après avoir été détenus dans un commissariat d'Asuncion, où le Ballon d'Or 2005 a fêté ses 40 ans le 21 mars, les deux hommes sont assignés à résidence depuis presque cinq mois dans un hôtel de luxe de la capitale, contre le dépôt d'une caution de 1,3 million d'euros.

Venus pour faire notamment la promotion d'un livre, les deux Brésiliens sont accusés d'être entrés au Paraguay en possession de passeports falsifilés. Quelque 18 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de cette affaire, pour la plupart des fonctionnaires des services d'immigration ou des policiers.

