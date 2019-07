En attendant la reprise de la Premier League, Wolverhampton a fait tomber le tenant du titre. Trois arrêts de Rui Patricio ont permis à Wolverhampton de remporter le tournoi amical de l'Asia Trophy après une séance de tirs au but contre Manchester City (0-0, 3-2 t.a.b.), samedi à Shanghai. Aucun but n'a été marqué pendant les 90 minutes de la finale, disputées sous une chaleur étouffante et où Raheem Sterling a manqué un penalty pour les Citizens. Dans la séance décisive, Gündogan, Silva et Nmech ont vu leur tir au but arrêté par Rui Patricio.

Leroy Sané, qui attise la convoitise du Bayern Munich, a débuté le match pour Manchester City. Le brassard de capitaine des doubles champions d'Angleterre, laissé vacant après le départ de Vincent Kompagny, était autour du bras de Kevin De Bruyne. Dans le match pour la troisième place, Newcastle a battu West Ham 1-0 pour le premier match du nouvel entraîneur Magpies, Steve Bruce.