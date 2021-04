Non, ce n'est pas un poisson d'avril en retard. Après avoir rythmé les soirées des amateurs de football sur la petite lucarne, le géant suédois va connaître le grand écran. Ce jeudi, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a révélé sa participation au casting du prochain film Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, produit et réalisé par Guillaume Canet.

D'abord révélée par nos confrères de BFM TV , la participation de Ibra aux prochaines aventures du petit Gaulois a finalement été confirmée par le principal intéressé dans la foulée. A l'instar de l'avant-centre de l'AC Milan, l'ensemble des acteurs ont confirmé leur présence et leur personnage dans un post publié simultanément sur leur compte Instagram. Au casting, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Angèle, Orelsan, McFly et Carlito ou encore Manu Payet accompagneront Ibrahimovic à l'écran.

Après Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker, Jean Todt et Amélie Mauresmo dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, sorti en 2008 dans les salles obscures, c'est donc au tour de Suédois de découvrir le monde des Gaulois. Il faudra patienter jusqu'en 2022 pour voir le natif de Malmö en l'action.

