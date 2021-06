Repoussé d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro 2020 aura donc patienté jusqu'en 2021 pour connaître son vainqueur. En attendant de savoir qui succèdera au Portugal, sacré en France il y a cinq ans , on vous propose de jouer à un jeu : distinguer le champion d'Europe ultime, soit la plus grande équipe à avoir conquis le Vieux Continent.

Pour ce faire, nous avons concocté un tournoi sous forme de playoffs mettant les quinze précédents champions d'Europe aux prises, de l'URSS en 1960 au Portugal en 2016. Seules deux nations ont survécu aux huitièmes et aux quarts de finale : la France et l'Espagne. Les Bleus 2000 affrontent donc la Roja 2008 quand la bande à Platini, sacrée en 1984, défie celle d'Iniesta version 2012 pour une place en finale. A vous de départager tout ce beau monde en votant ci-dessous.

FRANCE 2000 VS ESPAGNE 2008

France 2000

Pourquoi elle : Auréolés de leur premier titre de champions du monde, les Bleus présentent en Belgique et aux Pays-Bas un effectif aux allures de machine de guerre. Les piliers de 98 sont au sommet et les jeunes pousses de la Coupe du monde ont pris de l’épaisseur, à l’image de Thierry Henry, Patrick Vieira ou encore David Trezeguet, héros final d’un tournoi synonyme de quintessence de l’équipe de France.

L’équipe type : Barthez – Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu – Vieira, Deschamps – Djorkaeff, Zidane, Henry – Dugarry.

Espagne 2008

Pourquoi elle : Habituée à dominer le football de clubs grâce à ses deux géants madrilène et barcelonais, l’Espagne peine à convertir ces succès sur la scène internationale. Jusqu’à 2008. Quarante-quatre ans après son premier titre continental, la Roja de Luis Aragones remet ça. La machine se met en route avec du talent à revendre à tous les étages, de Casillas au binôme offensif Villa-Torres en passant par les nombreux maestros de l’entrejeu, Xavi et Iniesta pour ne citer qu’eux. L’Europe est conquise une première fois en Autriche et en Suisse, le monde suivra deux ans plus tard.

L’équipe type : Casillas – Ramos, Marchena, Puyol, Capdevilla – Iniesta, Senna, Xavi, Silva – Villa, Torres

QUI REMPORTE CE DUEL ? France 2000 Espagne 2008

ESPAGNE 2012 VS FRANCE 1984

Espagne 2012

Pourquoi elle : C'est une équipe qui a écrit l'Histoire. Rien que cela. Durant cet Euro 2012, l'Espagne d'Andres Iniesta, Xavi et Iker Casillas n'a fait que confirmer sa domination totale sur le football continental et mondial. Talents purs, QI football, expérience et leaders charismatiques : la Roja avait tout pour elle. Et après avoir gagné l'Euro 2008 et la Coupe du monde 2010, elle en a profité pour devenir la première nation à réaliser un triplé Euro - Coupe du monde – Euro. Et si la sélection espagnole a de temps en temps donné l'impression de ronronner, la finale a remis les pendules à l'heure. Au Stade Olympique de Kiev, l'équipe de Vicente Del Bosque a offert une démonstration de force impressionnante face à une Italie impuissante (4-0). Le chef-d'oeuvre ultime d'une équipe alors intouchable.

L’équipe type : Casillas – Arbeloa, Piqué, Ramos, Jordi Alba – Xavi, Busquets, Xabi Alonso – Iniesta, Fabregas, David Silva

France 1984

Pourquoi elle : Deux ans après la cicatrice de Séville, l'équipe de France transforme les promesses en argenterie. Une première dans l'histoire du football hexagonal. A la maison, les Bleus gagnent leur Euro, avec le plus fantastique des one man show vus sur la scène continentale. Ballon d'Or 1983, Michel Platini vit quinze jours de rêve. L'Euro est à huit équipes, Platoche termine avec 9 buts au compteur. Record absolu. Record inimaginable. Deux triplés de suite, trois autres buts lors des trois autres matches, le numéro 10 des Tricolores porte la bande à Michel Hidalgo sur ses épaules. Exceptionnel.

L'équipe type : Bats - Battiston, Le Roux, Bossis, Domergue - Giresse, Fernandez, Tigana - Platini - Lacombe, Bellone

QUI REMPORTE CE DUEL ? Espagne 2012 France 1984

Rendez-vous jeudi pour la grande finale de notre tournoi !

