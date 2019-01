Les Espoirs contre l'Allemagne et le Danemark en mars

Les Espoirs disputeront deux matches amicaux contre l'Allemagne le 21 mars et contre le Danemark le 24 mars. La sélection menée par Sylvain Ripoll défiera d'abord la "Mannschaft" chez elle à Essen (ouest de l'Allemagne) le jeudi 21 mars (18h30), avant d'affronter le Danemark le dimanche 24 mars (21h00) à Brest. Les deux adversaires des Bleuets participeront également au Championnat d'Europe des moins de 21 moins organisé en Italie et à Saint-Marin du 16 au 30 juin. Les Français feront leur entrée en lice dans le groupe C face à l'Angleterre le 18 juin, avant de se mesurer à la Croatie le 21 juin et à la Roumanie le 24 juin.