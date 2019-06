"Jouer les Etats-Unis, c'est juste énorme. C'est l'équipe la plus titrée, la meilleure équipe du monde", a souligné jeudi la sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre, à la veille du quart de finale du Mondial féminin de football au Parc des Princes.

"Les filles sont au taquet, s'il y a bien un levier sur lequel je ne vais pas intervenir, c'est sur la motivation. Les joueuses sont dedans. Jouer les Etats-Unis, c'est juste énorme, c'est l'équipe la plus titrée, moi je vais être tranquille demain", a souri la technicienne à 24 heures du choc, une finale avant l'heure dans cette Coupe du monde. "Quand on joue les Etats-Unis, il n'y a pas de pression, au contraire, c'est de la motivation supplémentaire. On va affronter la meilleure équipe du monde", ajoute-t-elle.

" On a tout à prouver "

Même discours de la capitaine Amandine Henry. "Elles sont tenantes du titre, elles ont leur palmarès. On a tout à prouver. On a encore rien gagné même si durant un an et demi, on a fait de très bons matches de préparation", estime la milieu de Lyon. "On est consciente de nos qualités. On peut rivaliser et battre cette équipe, on l'a déjà montré, il va falloir le prouver sur une grande compétition. (...). C'est une bonne pression car ce sont des matches comme ça qu'on veut vivre dans une carrière, on est motivées à 200 %".

La Lyonnaise a évoqué son passage dans le championnat nord-américain, chez les Portland Thorns de mars 2016 à octobre 2017. "Oui forcément, c'est un plus dans ma carrière. Ca m'a fait beaucoup mûrir humainement. J'ai beaucoup appris, un autre style de jeu, plus direct, avec de l'impact physique. Je vais essayer de m'en servir et de transmettre des informations aux joueuses. J'espère que ça va me servir demain (vendredi)".

"Rien n'est impossible"

Corinne Diacre ne s'est "pas appuyée" sur la victoire de son équipe en amical contre les Américaines en janvier au Havre (3-1). "C'est un autre contexte, un match de préparation, au mois de janvier, les Américaines venaient juste d'être rassemblées, on ne peut pas du tout comparer", juge-t-elle.

"Maintenant ce jour-là, on les a quand même battues. Ca doit être une force malgré tout pour nous dire que rien n'est impossible. Quand on est capable de faire les choses une fois, on doit être capables de les répéter. J'espère que ce sera le cas demain", lance la sélectionneuse.

Les leçons du passé

Les nombreux échecs des Bleues par le passé, souvent en quarts de finale, peuvent-ils servir ? "Je crois surtout qu'il ne faut pas que l'enjeu dépasse le jeu. C'est vrai, on a ces défaites en quarts de finale qui nous suivent depuis un moment, maintenant il faut surtout qu'on s'attarde sur notre match. On a des choses à prouver aussi. On sait qu'on n'est pas parfaites depuis le début, l'objectif, c'est de faire mieux que sur le premier tour et que contre le Brésil" en 8e de finale, dit Diacre.

"L'élimination lors du dernier Mondial, ça fait mal. Après, je n'aime pas regarder le passé, on a le bonheur de pouvoir aller de l'avant, c'est ce qu'on va vouloir faire demain, mais en gardant quand même des leçons de ce qui s'est passé", complète Henry.

Diani "en pleine explosion"

Diacre a également complimenté l'attaquante Kadidiatou Diani, l'une de ses meilleures joueuses dans ce tournoi. "C'est une joueuse en pleine explosion. Très sincèrement, pour le groupe, c'est du bonus. Elle peut faire mieux encore, elle est précieuse dans le jeu mais pour moi, pas assez efficace devant le but. Si elle arrive à rajouter ça, ça sera super pour elle et très bien pour nous".

Selon Amandine Henry, avoir Diani dans son équipe est "un bonheur. C'est une joueuse pleine de puissance, qui sait dribbler, qui fait des efforts défensifs également. Elle est très précieuse et je pense que c'est un atout offensif incroyable. Comme la coach, je pense qu'il lui manque un but".