Fraudes dans le foot belge : l'ancien Troyen Fabien Camus libéré sous conditions

Le milieu de terrain international tunisien Fabien Camus inculpé et écroué mercredi dans la vaste enquête anticorruption qui ébranle le football belge a été libéré vendredi sous conditions, a-t-on appris de source judiciaire. La chambre du conseil de Tongres (nord-est) "a décidé de le libérer sous caution et sous conditions", a expliqué cette source à l'AFP, sans donner de précisions. Le parquet fédéral peut encore faire appel de cette décision, ce qu'il n'avait pas encore décidé vendredi soir.

Agé de 33 ans, Fabien Camus a la double nationalité franco-tunisienne. Il a joué pour l'Olympique de Marseille au début des années 2000, puis pour Charleroi, Genk, Troyes ou encore Evian. Actuellement sans club, il évoluait entre janvier et juillet 2018 au FC Malines, le club flamand qui se trouve au coeur du scandale. Les enquêteurs soupçonnent que deux matches disputés en mars 2018, liés à ses efforts contre la relégation, ont été arrangés à son bénéfice, même si Malines a finalement échoué à se maintenir en Jupiler Pro League, la première division belge.

Soupçonné de "participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent", Fabien Camus avait été placé sous mandat d'arrêt mercredi. Il est le premier joueur à avoir été placé en détention provisoire depuis qu'a éclaté le 10 octobre ce scandale de matchs truqués et de fraudes sur les commissions liées aux transferts.

Huit autres suspects ont été écroués dans le cadre de l'enquête menée par un juge d'instruction de la province du Limbourg (nord-est) et chapeautée par le parquet fédéral, compétent en matière de crime organisé. Au total plus de 20 personnes ont été inculpées de corruption et/ou blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Parmi elles figurent des dirigeants de clubs, agents de joueurs (dont les influents Mogi Bayat et Dejan Veljkovic), deux arbitres et les entraîneurs du FC Bruges et de Lokeren.