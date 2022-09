La première journée du Championnat d'Espagne féminin de football, qui devait s'ouvrir samedi pour la première fois sous statut professionnel, a été suspendue en raison d'une grève des arbitres, qui demandent elles aussi le statut de professionnelles. "L'Atlético Madrid - Real Sociedad ne peut pas débuter au centre sportif Wanda à Alcala de Henares en raison de l'absence du corps arbitral", a informé l'Atlético dans un message sur Twitter, alors que cette rencontre devait donner le coup d'envoi de la saison féminine.

Dans un communiqué, les arbitres ont annoncé cette semaine leur décision de "n'arbitrer aucune rencontre du championnat féminin de première division dans les conditions actuelles de notre situation professionnelle et économique. Nous, arbitres, voulons offrir le meilleur service possible au football, et cela passe obligatoirement par l'obtention de conditions de travail proches de celles de la première division masculine", ont-t-elles ajouté.

Vendredi soir, la toute nouvelle Ligue professionnelle de football féminin (LPFF), a affirmé dans un communiqué que toutes les équipes vont se rendre à leurs matches. "Dans le cas où les arbitres et leurs assistantes ne se rendraient pas à leurs désignations, la LPFF portera réclamation, afin que les sanctions correspondantes soient adoptées", ont précisé les organisateurs de la Liga F dans leur communiqué.

Selon la presse espagnole, le niveau de dédommagement très bas des arbitres et l'absence de quelconque statut salarial a poussé les arbitres à faire grève. La Fédération espagnole de football (RFEF), dont dépendent les arbitres, souhaite que les clubs paient les arbitres qui officient dans le championnat féminin au même niveau que ceux qui officient dans le championnat masculin.

La LPFF a précisé qu'elle "n'acceptera pas ce chantage". Les clubs assurent qu'ils ont déjà envoyé une proposition d'augmentation de la rémunération des arbitres, mais qu'ils n'ont reçu aucune réponse. Selon la presse, les clubs estiment que l'amélioration de leurs conditions de travail doit s'aligner sur les budgets des équipes de la Liga F, la toute récente ligue féminine professionnelle de football en Espagne.

