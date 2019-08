Son absence de la liste révélée par Corinne Diacre ce jeudi n'a fait que confirmer ce que l'on savait depuis quelque temps déjà : Elise Bussaglia ne portera plus le maillot de l'équipe de France. L'emblématique milieu de terrain des Bleues (192 sélections entre 2003 et 2019, 30 buts) avait décidé de prendre sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du Monde. Un choix qu'elle a officialisé via un communiqué publié sur le site de son club, Dijon.

"Après ces 16 années en sélection, il est temps pour moi de tourner la page et de penser à d'autres projets et d'autres défis", a ainsi affirmé la joueuse de 33 ans. Avant d'ajouter : "J'ai vécu énormément de choses avec la sélection, de superbes moments et d'autres plus difficiles, mais je ne retiendrai que le positif. Le niveau international est très exigeant, je suis donc d'autant plus fière d'avoir porté de si nombreuses fois ce maillot bleu que j'aime tant."

Deuxième joueuse la plus capée de l'histoire des Bleues

Avec la sélection tricolore, Bussaglia a participé à trois Coupes du Monde (2011, 2015 et 2019), quatre Euros (2005, 2009, 2013 et 2017) et deux tournois olympiques (2012, 2016). Son but égalisateur face à l'Angleterre en quart de finale du Mondial 2011, inscrit d'une frappe en pleine lucarne à l'approche du temps additionnel, restera certainement dans les mémoires des supporters français. La native de Sedan est par ailleurs devenue la deuxième joueuse la plus capée de l'histoire des Bleues, derrière Sandrine Soubeyrand (198 sélections).