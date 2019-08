Marseille termine sa pré-saison avec une pointe de frustration. Pour son dernier match de pré-saison avant la reprise de la saison de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a concédé une courte défaite face à Naples (0-1) au terme d'un match accroché, dimanche, devant un stade Vélodrome plutôt rempli (47 000 personnes étaient présentes). L'unique buteur de la rencontre, Dries Mertens, a permis au Napoli de poursuivre sa bonne préparation. Les hommes de Carlo Ancelotti avaient déjà eu le scalp de Liverpool la semaine dernière (3-0).

Après une première demi-heure plutôt maîtrisée, les joueurs d'André Villas-Boas se sont fait surprendre quelques minutes après la pause fraîcheur (38e). Jordan Amavi, en retard, a laissé s'échapper Callejon au second poteau qui a trouvé en retrait Dries Mertens. L'attaquant belge a ensuite décoché une frappe croisée pour tromper Mandanda.

Menés au score, les Marseillais n'ont trouvé aucune solution en attaque. Malgré l'entrée en jeu de Valère Germain, il a manqué un point de fixation sur lequel Dimitri Payet aurait notamment pu s'appuyer.

André Villas-Boas, le coach de l'OM, donne des consignesGetty Images

Chabrolle s'est montré

Les imprécisions offensives phocéennes et la domination dans les airs des joueurs de Carlo Ancelotti ont fait la différence dans un match où le jeune Florian Chabrolle, formé à l'OM, a pu s'exprimer dans une très belle prestation en première mi-temps. Dimitri Payet a également était beaucoup en vue (notamment dans un échange musclé avec Lorenzo Insigne, 80e) mais aucun de ses coups de pieds arrêtés ne s'est avéré dangereux.

Bien en place mais sans solution en attaque, l'OM termine donc une préparation mitigée avec une courte défaite lors d'un match disputé face au deuxième de Serie A la saison dernière. L'arrivée de l'attaquant argentin, Dario Benedetto, en provenance de Boca Juniors, pourrait permettre à Marseille d'être plus réaliste et d'enfin trouver une valeur sûre devant les buts adverses.

L'Olympique de Marseille entamera sa saison de Ligue 1 samedi prochain par la réception du Stade de Reims au Vélodrome. Non qualifié dans les différentes compétitions européennes, Marseille pourra se concentrer sur le championnat avec comme objectif de retrouver le plus rapidement possible la Ligue des Champions.