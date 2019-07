L'OM épinglé par une D3 anglaise !

Premier accroc dans la préparation estivale de l’Olympique de Marseille. A un peu moins d’un moins de la reprise de la Ligue 1, les Phocéens se sont inclinés à l’occasion d’un match amical contre Accrington Stanley (2-1) ce jeudi. Même si le résultat obtenu face à cet adversaire de League One (troisième division anglaise) reste relativement anecdotique, la prestation proposée par les Marseillais avait de quoi laisser songeur. A plus d’un titre.

André Villas-Boas a souhaité aligner une équipe comprenant une majorité de cadres en première période (Dimitri Payet, Valère Germain, Luiz Gustavo, Morgan Sanson…). Cela n’a toutefois pas permis aux Olympiens de réellement dominer leur adversaire. En manque d’inspiration et de précision dans les trente derniers mètres, les Ciel et Blanc ont en outre payé cash leurs errements défensifs. Yohann Pelé a totalement raté son intervention aérienne (28e), Saîf-Eddine Khaoui a concédé un penalty indiscutable (37e) et les locaux ont ainsi pu virer en tête à la pause (2-0).

L'OM s'est réveillé trop tard

Le nouvel entraîneur de l’OM a lancé un onze presque remodelé en intégralité au retour des vestiaires. Florian Thauvin, Kevin Strootman et Hiroki Sakai ont évolué au sein d’une équipe essentiellement composée de Minots. Malgré tous ces changements, les Marseillais n’ont pas montré un visage beaucoup plus convaincant. En quête de repères et d’automatismes, Thauvin et ses coéquipiers ont eu du mal à déstabiliser la défense des Red And White, même si l’ancien Bastiais a fini par réduire l’écart en reprenant victorieusement un centre de Sakai (2-1, 77e).

Les partenaires de Duje Caleta-Car ont appuyé sur l’accélérateur en fin de partie, mais leurs efforts tardifs se sont avérés insuffisants pour revenir au score. Il est évidemment encore trop tôt pour tirer des conclusions. “AVB” doit apprendre à mieux connaître son groupe, les internationaux ne sont pas revenus de vacances et les recrues se font toujours attendre. Toujours est-il que la prestation réalisée par les Phocéens n’avait rien de rassurant. A eux de faire mieux dès dimanche (16h), à Ibrox Park, face aux Glasgow Rangers.