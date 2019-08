Le match : Petite prestation du Barça, grand dénouement

On ne retiendra pas grand-chose de ce choc entre le FC Barcelone et Arsenal. Pas encore au point, les deux équipes ont récité toutes les deux un football brouillon, une constante pour le Barça sous Ernesto Valverde, et affiché pas mal de carences défensives. Surtout Arsenal, qui s'est battu tout seul après une seconde période de piètre qualité. C'est dommage car son premier acte avait été intéressant. Et le magnifique but marqué par Pierre-Emerick Aubameyang n'a servi à rien.

Les Gunners ont offert la victoire à un Barça sans idées et très neutre. Complètement dépassés défensivement, les hommes d'Unai Emery ont laissé un boulevard à Luis Suarez en fin de rencontre, ce qui a permis au Pistolero de claquer une sublime reprise de volée dans la surface après réception d'un service de Sergi Roberto (90e). Une demi-heure plus tôt, Ainsley Maitland-Niles avait offert l'égalisation au FCB (63e) après une passe en retrait manquée en direction de Bernd Leno. Un but gag qui a complètement mis la machine londonienne en déroute. Une chose est sûre, Arsenal va devoir repenser son arrière-garde, sinon sa saison risque d'être très inégale.

Les joueurs : Première mitigée pour Griezmann, De Jong et Puig brillent

Acclamé par le public du Camp Nou pour sa première sortie avec le maillot du FC Barcelone, Antoine Griezmann a connu une première mitigée devant son nouveau public. Aligné en pointe dans le 4-3-3 concocté par Ernesto Valverde, Griezmann a joué les électrons libres, ce qu'il aimait faire à l'Atlético dans le 4-4-2 de Diego Simeone, dans ce rôle un peu ingrat qui nécessite un peu plus de tenue de poste. Et cela n'a pas vraiment fonctionné. Obligé de redescendre chercher des ballons, le Français n'a pas assez pesé sur la défense adverse, ni fait les appels nécessaires.

Il n'a également pas été aidé par les mauvaises prestations de ses deux compères de la ligne d'attaque, Ousmane Dembélé et Carles Perez, tous les deux maladroits balle au pied et incapables de bien se situer. Dernier joueur du onze de départ à être remplacé par Ernesto Valverde, Griezmann a disputé 78 minutes lors de cette première au Camp Nou. Il s'est énormément excentré, côté droit lors du premier acte pour venir compenser le placement inégal de Dembélé, puis côté gauche après la pause.

Seul Frenkie de Jong a semblé être à contre-courant dans le onze de départ de Valverde. Comme lors de la pré-saison, ses initiatives prises balle au pied n'ont pas eu la suite qu'elles méritaient, ce qui a donné une mauvaise transmission de balle dans l'ensemble au Barça. Aligné comme pivot défensif, à la place de Sergio Busquets, entré en seconde période, le Néerlandais a réalisé une prestation intéressante comme premier relanceur, un rôle qu'il pourrait être amené à tenir cette saison.

Mais l'ancien de l'Ajax n'a pas encore l'art du placement du n°5. A ses côtés Riqui Puig, une nouvelle fois très intéressant, a été son meilleur allié dans la construction. Ivan Rakitic n'a pas été très inspiré. Le Barça a d'ailleurs beaucoup souffert quand il a perdu le ballon.