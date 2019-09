Une première réussie pour la nouvelle génération des Espoirs. Avec un groupe presque entièrement renouvelé, les hommes de Sylvain Ripoll se sont imposés 4-0 face à une très faible équipe d'Albanie ce jeudi soir à Amiens. Amine Gouiri a ouvert le score sur penalty (43e) en première période, puis Odsonne Edouard a inscrit un doublé (78e, 89e), avant que Dan-Axel Zagadou ne paraphe cette belle soirée. A un mois de la campagne de qualifications à l'Euro 2021, plusieurs Bleuets ont marqué des points. Une dynamique à confirmer dès lundi lors d'un nouveau match amical contre la République Tchèque.

Après le forfait de Houssem Aouar et la promotion en A de Mattéo Guendouzi, seuls quatre joueurs faisaient partie de l'aventure de l'Euro cet été qui a amené les Bleus jusqu'en demi-finale. La sélection pour ces deux matchs amicaux devait faire surgir de nouvelles têtes dans les joueurs nés après le 1er janvier 1998. Et le baptême du feu a porté satisfaction à défaut d'être brillant. Les première minutes ont tout de suite donné le ton. Les Bleuets ont monopolisé le ballon et tourné autour d'une défense albanaise regroupé à onze sur sa surface.

