Lyon - Servette Genève EN DIRECT

C'est la pause ! Servette mène 2 à 0 face à une jeune équipe lyonnaise qui a mis du temps à rentrer dans le match.

43e : LYON - SERVETTE : 0-2. On sent déjà que les organismes sont fatigués. Il fait très chaud cet après-midi à Bourgoin-Jallieu.

40e : LYON - SERVETTE : 0-2. C'est encore écrasé pour Marçal, qui ne manque jamais une opportunité de frapper.

38e : LYON - SERVETTE : 0-2. Oh la frappe excentrée de Kone ! L'angle est bien bouché par Lopes et sa tentative n'est pas cadrée.

37e : LYON - SERVETTE : 0-2. Cherki le tente direct avec son pied droit. Sa frappe est trop molle pour tromper la vigilance de Frick.

37e : LYON - SERVETTE : 0-2. Coup franc très bien placé obtenu par Cherki, à quelques centimètres de la surface, excentré sur la gauche.

36e : LYON - SERVETTE : 0-2. Plusieurs joueurs de Lyon sont déjà à l'échauffement.

33e : LYON - SERVETTE : 0-2. Et de deux pour le club suisse après un ballon perdu plein axe par Thomas. Idéalement décalé, Tasar gagne son duel avec Lopes.

32e : LYON - SERVETTE : 0-1. Encore un centre venu de la droite pour Servette. Il termine cette fois dans les gants de Lopes.

31e : LYON - SERVETTE : 0-1. Il n'y a personne pour reprendre le centre dangereux de Sauthier.

30e : LYON - SERVETTE : 0-1. Ballon bêtement perdu par Thomas, un peu facile sur une talonnade vers l'avant.

27e : LYON - SERVETTE : 0-1. Aïe Cherki qui loupe son contrôle sur une passe dans la surface de Griffiths. Lyon commence à monter en puissance.

26e : LYON - SERVETTE : 0-1. Marçal écrase un peu trop sa frappe croisée...

25e : LYON - SERVETTE : 0-1. LA TRANSVERSALE POUR TETE ! Tout part d'un bon débordement de Cherki, qui centre en retrait depuis la gauche. Tete prend sa chance, Frick est battu mais la barre repousse.

25e : LYON - SERVETTE : 0-1. Déjà un changement pour l'OL. Griffiths remplace Kitala.

23e : LYON - SERVETTE : 0-1. Corner pour Servette. Il est repoussé au premier poteau par la défense lyonnaise.

21e : LYON - SERVETTE : 0-1. Servette multiplie les fautes mais l'arbitre ne sort toujours pas de carton jaune.

20e : LYON - SERVETTE : 0-1. Une frappe de Kone est contrée par Denayer. Tasar prend ensuite sa chance. C'est capté par Lopes.

18e : LYON - SERVETTE : 0-1. Marçal au sol après une nouvelle intervention très physique d'un joueur de Servette. Le club suisse ne fait aucun cadeau dans les duels.

16e : LYON - SERVETTE : 0-1. Denayer se met en difficulté sur une relance. L'arbitre siffle finalement une faute sur Diop, qui met un peu de temps à se relever.

15e : LYON - SERVETTE : 0-1. Corner pour les Suisses. Il ne donne rien.

14e : LYON - SERVETTE : 0-1. On voit que les Suisses sont en avance dans leur préparation. Les passes sont plus précises et les joueurs montrent un visage plus serein.

12e : LYON - SERVETTE : 0-1. OH LA PARADE DE LOPES ! Il empêche le deuxième but suisse face à une frappe puissante signée Sauthier.

11e : LYON - SERVETTE : 0-1. Enfin une remontée de balle intéressante pour l'OL, même si la passe du jeune Cherki est trop appuyée pour Tete.

9e : LYON - SERVETTE : 0-1. On retrouve Kitala qui tente de s'imposer physiquement sur la gauche. Il se bat pour obtenir la touche.

7e : LYON - SERVETTE : 0-1. Gros duel de la tête entre Séverin et Kitala. Il y a des contacts rugueux dans ce match pourtant amical.

6e : LYON - SERVETTE : 0-1. Mise en place compliquée pour le moment pour l'OL. Servette réalise un pressing haut pour gêner la relance.

4e : LYON - SERVETTE : 0-1. Marcelo ne cadre pas de la tête à la réception d'un corner.

3e : LYON - SERVETTE : 0-1. LE BUT POUR SERVETTE ! Kone ouvre le score de la tête en profitant d'une approximation défensive lyonnaise sur un centre venu de la droite de Stevanovic.

2e : LYON - SERVETTE : 0-0. On notera que Nabil Fekir n'est pas sur la feuille de match. L'international français est sur le départ.

1er : LYON - SERVETTE : 0-0. C'est parti pour ce match !

Anthony Lopes saute de joie après la qualification de Lyon contre le Shakthar Donetsk en Ligue des championsGetty Images

Lyon, qui a été particulièrement actif durant le mercato, lance sa préparation à un petit moins d'un mois de la reprise de Ligue 1. Les ambitions sont élevées pour les Gones.

Et voici celle du club suisse : Frick, Sauthier, Rouiller, Sasso, Séverin, Cognat, Ondoua, Stevanovic Wüthrich, Tasar et Kone.

La composition de l'OL, la première pour Sylvinho : Lopes, Tete, Marcelo, Denayer, Marçal, Thomas, Diop, Cherki, Y. Fekir, Pintor et Kitala.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport pour suivre en direct et en intégralité le premier match de préparation de l'Olympique Lyonnais. Le club de Ligue 1 affronte le Servette FC.