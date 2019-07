Le PSG s'est envolé pour la Chine ce mardi après-midi. Il y participera à une tournée ponctuée de matches amicaux et conclue par le Trophée des Champions, disputé face à Rennes (4 août). Thomas Tuchel a retenu un groupe de 33 joueurs, parmi lesquels se trouve Neymar. Le Brésilien n'a pourtant pas caché son désir de quitter la formation parisienne à l'occasion de ce mercato estival. Dans le communiqué publié sur son site officiel, le club de la capitale s'est contenté de commenter l'état de forme de l'ancien Barcelonais, dont la reprise avec le groupe est justement prévue pendant ce séjour asiatique.

Choupo, les Argentins et les Brésiliens arriveront plus tard

Kevin Trapp a lui aussi été convoqué par l'entraîneur parisien, et cela malgré l'intérêt de l'Eintracht Francfort (où il était prêté la saison dernière) à son égard. Touché à la hanche contre Nuremberg (1-1), Thomas Meunier sera également du voyage. Edinson Cavani sera bien là, alors que les autres joueurs ayant participé à la Copa América (Angel Di Maria, Marquinhos, Leandro Paredes et Thiago Silva) ainsi qu'Eric-Maxim Choupo-Moting (capitaine du Cameroun lors de la CAN) ne rejoindront le groupe que le 31 juillet.

Le groupe du PSG pour la tournée en Chine (23 juillet - 4 août) : Adil Aouchiche, Alphone Areola, Mitchel Bakker, Juan Bernat, Marcin Bulka, Edinson Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting, Colin Dagba, Abdou Diallo, Angel Di Maria, Julian Draxler, Metehan Guclu, Isaac Hemans, Ander Herrera, Garissone Innocent, Jesé, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Tanguy Kouassi, Marquinhos, Kylian Mbappé, Loïc Mbe Soh, Thomas Meunier, Neymar, Stanley Nsoki, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Thiago Silva, Azzedine Toufiqui, Kevin Trapp, Marco Verratti, Arthur Zagre