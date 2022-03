Football

Fumigènes et drone, le cocktail parfait pour fêter le centenaire du Lech Poznan

Le club polonais du Lech Poznan fêtait le 19 mars dernier le centième anniversaire de sa création. Pour l'occasion, les supporters ont sorti le grand jeu et transformé le Stadion Poznan en véritable chaudron, en donnant de la voix et en usant de très nombreux fumigènes pour créer une ambiance plus que chaude, immortalisée par le drone piloté avec brio par Marcin Kantor.

00:00:56, il y a 34 minutes