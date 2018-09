Gabon : le père d'Aubameyang et Daniel Cousin nommés à la tête des Panthères

Pierre-François Aubameyang, père de Pierre-Emerick Aubameyang, et Daniel Cousin prennent la tête de la sélection du Gabon."Devant l'urgence et le contexte, il a été décidé de constituer, autour des Panthères du Gabon, un collège d'entraîneurs ayant une très bonne connaissance du football gabonais et de son environnement", a indiqué la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) dans un communiqué.

Ces anciens capitaines des Panthères seront aidés à la tête de l'équipe par François Amegasse, lui aussi ancien capitaine de l'équipe nationale gabonaise, nommé manager général. Aubameyang et Cousin succèdent à José Antonio Camacho, limogé mi-septembre après une défaite du Gabon en amical contre la Zambie (0-1). L'ancien sélectionneur de l'Espagne, appelé fin 2016 en remplacement du Portugais Jorge Costa, était maigre: 2 victoires contre 7 défaites et 8 nuls.