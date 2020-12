Il est sans doute impossible de lutter contre sa propre image. La mémoire et l'histoire entérinent et enterrent chacun dans une perception, entre idées reçues et préjugés. Le sport n'y échappe pas. C'est Raymond Poulidor, "l'éternel second" du Tour de France, quand bien même d'autres ont fini à cette place plus souvent que lui. C'est "l'Allemagne qui gagne toujours à la fin" selon la fameuse formule de Gary Lineker au soir de la demi-finale de la Coupe du monde 1990, même si le football allemand venait de traverser une décennie peuplée de frustrations.

De la même manière, on n'échappe que rarement à l'impact d'un évènement hors normes. Quoi que vous ayez pu accomplir avant ou après, vous y serez toujours ramenés. Comme un grand rôle au cinéma fige des carrières d'acteurs, une immense victoire ou un échec d'une envergure hors normes peuvent sceller le destin mémoriel d'un champion, d'un entraîneur. Gérard Houllier a été un jeune entraîneur novateur et iconoclaste dans les années 80, guidant le Paris Saint-Germain vers son premier titre de champion de France. Plus tard, cet ancien prof' d'anglais sut se faire adopter par le public d'Anfield en redonnant à Liverpool une partie de son lustre évaporé, avant de connaitre deux saisons fructueuses à Lyon.

Football "Adieu mon ami Gérard" IL Y A 4 HEURES

"Gérard Houllier était un guide autant qu'un père spirituel..."

Mais au milieu de tout ça, le technicien nordiste s'est retrouvé en première ligne dans un des plus grands fiascos de l'histoire du football français. Loin du pathétique et honteux bazar de Knysna, il ne s'agissait alors que de sport, mais la blessure n'en fut pas moins profonde au point de laisser Gérard Houllier d'abord associé à ce colossal échec. En sport comme ailleurs, quand un évènement est rapporté à une date sous forme d'évidence, c'est que nous sommes dans l'extrême : le cauchemar ou le rêve. 17 novembre 1993. 12 juillet 1998. Malheureusement pour lui, Gérard Houllier est lié à la première, cet "immense gâchis" comme il l'avait défini lui-même.

Inutile d'épiloguer sur les circonstances bien connues de ce naufrage. Une balle dans un pied contre Israël, un coup de bazooka dans l'autre face à la Bulgarie. Une élimination invraisemblable, une forme de suicide collectif noué dans un climat délétère. Rien n'arrive par hasard et dans cette histoire, le sélectionneur fut probablement autant victime d'une situation que coupable de son incapacité à endiguer son pourrissement.

Il ne sert à rien de refaire l'histoire avec des "si". Ce qui est fait est fait. Et pourtant. Une carrière, une vie, ce n'est rien d'autre qu'une succession de "Et si ?", à la lumière desquels émerge l'extrême fragilité des choses, des bonheurs et des malheurs, des succès et des frustrations.

Gérard Houllier en 1991 Crédit: Getty Images

Et si Emil Kostadinov n'avait pas crucifié l'équipe de France de Gérard Houllier, que serait-il advenu ? Quel regard porterait-on sur aujourd'hui sur celui qui fut le compagnon de route d'Eurosport toutes ces dernières années ? Ces Bleus-là, entre les stars de la génération d'avant (Papin, Cantona), piliers des futurs champions du monde (Blanc, Desailly, Deschamps, Petit, tous titulaires ce soir-là) et jeunes pousses en train ou sur le point d'émerger, aurait pu avoir une sacrée gueule lors de la Coupe du monde 1994.

Le parcours de la Bulgarie et de la Suède, toutes deux demi-finalistes aux Etats-Unis et présentes dans le groupe de qualification de la France, donne une idée de ce qu'auraient pu y accomplir les hommes de Gérard Houllier. D'autant que le football français, à la même époque, commençait à apprendre à gagner, à l'image de l'Olympique de Marseille au printemps 1993.

Gérard Houllier serait peut-être devenu une figure majeure de l'histoire des Bleus. Peut-être (sans doute) aurait-il même poursuivi jusqu'au Mondial 98 à la maison. Peut-être Aimé Jacquet serait-il resté son adjoint. Jacquet, ou le destin le plus glorieux et le plus improbable du football tricolore. Le naufrage bulgare l'a mis en avant à reculons, puis la victoire en Italie en février 1994 a transformé ce qui devait n'être qu'un simple intérim en règne durable.

Le plus frappant, dans cette histoire grise de novembre 1993, c'est que Gérard Houllier a été accompagné dans ce gouffre par une autre personnalité elle aussi trop longtemps et trop souvent ramenée à cette catastrophe : David Ginola. L'homme du centre, de "l'exocet", du "crime contre l'équipe". Tout ça se finira entre les deux hommes en rancœur éternelle et au tribunal. Le plus triste dommage collatéral de ce France-Bulgarie. L'un et l'autre méritaient mieux.

France - Bulgarie 1993 : David Ginola remplace Jean-Pierre Papin, sous les yeux de Gérard Houllier. Crédit: Getty Images

Ginola, peut-être plus encore qu'Houllier, a été marqué au fer bleu, blanc, rouge par cette histoire. "Elle serait cicatrisée si toutes les semaines, il n'y avait pas quelqu'un qui venait me dire : 'Ah David, super joueur, super carrière, mais dommage quand même, la Bulgarie...'", avait témoigné 'El Magnifico' dans un documentaire sur Canal Plus il y a quelques années. L'analyse vaut aussi, au moins en partie, pour l'homme du banc.

Quatre ans et demi plus tard, la France devenait championne du monde pour la première fois et plus rien ne fut jamais comme avant. Mais pour Houllier, pour Ginola, la messe nationale était dite. Il n'y eut plus d'après chez les Bleus.

La soirée du 17 novembre 1993 fait partie de l'histoire globale du football français comme de celle, plus intime, de Gérard Houllier. Mais elle ne le résume pas. L'entraîneur et l'homme étaient trop passionnants et subtils pour ne s'arrêter qu'à ça. Le premier a connu sa part de réussite(s). Le reste, tout ce qui n'a pas été, tient à une poignée de secondes et de détails. Parce que ce grand tout qui forme une vie tient d'abord à des petits riens, il n'était peut-être pas totalement inutile de le rappeler.

Football Focus - Leon Bailey signe la performance de la semaine IL Y A UNE HEURE