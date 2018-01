Gignac ouvre son compteur 2018 et fait gagner les Tigres

Impliqué sur le premier but des Tigres avec un tir mal repoussé par le gardien de Santos et repris victorieusement par son coéquipier argentin Ismael Sosa, Gignac a marqué à la 69e minute le but du 2-1, offrant aux champions en titre leur première victoire du tournoi de clôture.

Depuis son arrivée au Mexique chez les Tigres lors du tournoi d'ouverture 2015, l'attaquant international français a inscrit 60 buts en 107 matchs de championnat.