D'après les informations du Parisien , la LFP suit la situation de très près et le futur repreneur devra disposer d'une enveloppe égale à 130 millions pour être en mesure d'assurer la pérennité financière et sportive des Girondins de Bordeaux. La DNCG exigerait un minimum garanti de 60 millions d'euros en plus d'un rachat des dettes des créanciers, estimées à 70 millions. En cas de dépôt de bilan, une rétrogradation administrative en National 2 serait possible précise, même si cette hypothèse ne serait pas la tendance du moment selon un proche du dossier.