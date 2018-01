Giroud, Icardi, Lucas Moura : les 14 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Aubameyang à Arsenal, Giroud à Dortmund ?

Dans les tuyaux depuis lundi, le possible transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal se précise. Selon Bild, le Gabonais a officiellement demandé à ses dirigeants de partir cet hiver et les Gunners prépareraient déjà une offre de 65 millions d'euros pour le récupérer. Le tabloïd allemand précise que le BvB en réclame 70. Les positions sont donc très proches. En Angleterre, le Daily Telegraph confirme la tendance et suggère qu'Olivier Giroud pourrait faire le chemin inverse cet hiver. Le London Evening Standard pense même qu'Arsenal va proposer Giroud plus 40 millions à Dortmund pour avoir Aubameyang. Dans la soirée, le Daily Mirror annonçait un accord contractuel entre l'international gabonais et Arsenal.

Notre avis : Si Aubameyang file à Arsenal, Giroud devra définitivement faire le deuil de son aventure londonienne. Et Dortmund serait une belle porte de sortie, avec une place de titulaire assurée.

Walcott en route pour Everton

Sur le départ des Gunners, où il ne joue presque plus, Theo Walcott se dirige vers Everton. Selon la BBC, une source fiable en Angleterre, les Toffees sont proches d'un accord avec Arsenal à hauteur de 22,5 millions d'euros. Sky Sports confirme et ajoute que l'ailier anglais a déjà passé sa visite médicale.

Notre avis : Walcott avait besoin d'un nouveau challenge pour accrocher un billet pour le Mondial, il l'a trouvé.

Le Real Madrid prêt à lever la clause d'Icardi cet été

L'intérêt n'est pas nouveau, mais est bien réel selon le Corriere dello Sport. Le quotidien italien assure ainsi que le Real Madrid a fait de Mauro Icardi sa priorité au poste d'avant-centre pour l'été prochain et que le club espagnol est prêt à payer sa clause libératoire (valable à partir du 1er juillet) de 110 millions d'euros. Rappelons toutefois que l'Inter négocie depuis plusieurs semaines avec son buteur pour revoir son contrat et augmenter le montant de cette clause.

Notre avis : Tout dépendra du montant de la future clause d'Icardi et de la qualification ou non de l'Inter pour la prochaine C1.

Cristiano Ronaldo plus que jamais sur le départ ?

Au lendemain de l'information du quotidien AS, qui révélait que Cristiano Ronaldo voulait retourner à Manchester United l'été prochain, El Mundo confirme que le Portugais envisage de quitter le Real Madrid en fin de saison s'il n'est pas augmenté à hauteur de ce que gagnent Messi et Neymar. Et comme Marca l'avait déjà expliqué en décembre, Florentino Pérez n'est pas spécialement chaud à l'idée d'augmenter le salaire de son crack. Plus surprenant, le quotidien Record assure aujourd'hui que le président du Real Madrid a donné l'autorisation à Jorge Mendes (l'agent de CR7) de trouver un nouveau club à son poulain pour l'été prochain. "Il a carte blanche", dixit le quotidien portugais.

Notre avis : Le poker menteur continue entre Cristiano Ronaldo et Florentino Pérez. Rien n'est à exclure.

Batshuayi se rapproche de Séville

En manque de temps de jeu chez les Blues, Michy Batshuayi est sur le point d'être prêté au Séville FC. Selon le quotidien sportif andalou Estadio Deportivo, tout est bouclé entre les parties, mais Chelsea attend de trouver un nouvel attaquant avant de libérer le Belge. Hier, la presse anglaise évoquait un intérêt d'Antonio Conte pour Andy Carroll, l'avant-centre de West Ham.

Notre avis : Batshuayi n'a jamais convaincu Conte. A six mois du Mondial, il doit absolument rebondir.

Ben Arfa refuse Bordeaux

C'est ce qu'affirme France Football ce mardi. Selon l'hebdomadaire, Jocelyn Gourvennec aurait contacté l'ancien Niçois pour le sonder quant à la possibilité de le voir rejoindre la Gironde cet hiver. Une avance repoussée par Ben Arfa, qui reste donc un joueur du PSG. Qui ne joue pas.

Notre avis : Qu'on se le dise, Ben Arfa va finir la saison au PSG et rester en tribunes... Quelle tristesse.

Naples pense à Lucas Moura

Attendu pour lundi, le transfert de Simone Verdi à Naples ne se fera finalement pas, l'ailier italien ayant décidé de rester à Bologne. Selon Sky Italia, Naples a du coup activé plusieurs pistes de secours. L'une d'elles mène à Lucas Moura, pour qui le PSG serait prêt à céder sous forme de prêt payant de 3 millions avec obligation d'achat à 25. Le salaire de Lucas est toutefois jugé comme un possible frein par le média italien. Les autres pistes napolitaines à ce poste se nomment Gerard Deulofeu (FC Barcelone) et Matteo Politano (Sassuolo) selon le Corriere.

Notre avis : Naples est un grand club européen et serait une belle porte de sortie pour Lucas Moura, même si José Callejon ne sera pas facile à déloger.

Lyon touche au but pour Terrier...

Sur les tablettes de l'OL et de l'OM, Martin Terrier se dirige vers Lyon selon France Football. Un accord avoisinant 12 millions d'euros serait ainsi proche d'être trouvé entre le LOSC et l'OL selon FF. L'international espoirs devrait toutefois bien finir la saison à Strasbourg, où il est prêté depuis l'été dernier. "On aime les bons joueurs à Lyon, lui en est un. Il peut faire partie des pistes pour les saisons prochaines, mais je n’ai pas d’infos à vous donner sur un éventuel avancement dans ce dossier ou des contacts avec lui", a de son côté commenté Bruno Genesio en point presse ce mardi.

Notre avis : Ce dossier semble bien avancé pour Lyon, qui cherche une doublure à Mariano Diaz en vue de la saison prochaine.

... et se rapproche d'un jeune défenseur

A seulement 17 ans, Oumar Solet est déjà titulaire au Stade Lavallois, en National. Apparu à 12 reprises cette saison, ce défenseur central prometteur est proche de signer à l'OL selon France Football. Si le transfert venait à se concrétiser, reste à savoir si Solet finira la saison dans son club actuel ou viendra renforcer directement l'effectif lyonnais. Selon FF, Laval espère récupérer 1,5 million d'euros grâce à la vente de son international U18.

Notre avis : Un recrutement pour préparer l'avenir et compenser notamment numériquement le départ inéluctable de Yanga-Mbiwa.

Rennes ne lâche pas Prijovic

Révélé par RMC il y a dix jours, l'intérêt du Stade Rennais pour Aleksandar Prijovic est toujours d'actualité, malgré la première offre de 2,5 millions refusée par le PAOK Salonique. Selon L'Equipe, Rennes va revenir à la charge prochainement auprès du club grec avec une nouvelle offre de 4 millions. RMC avance de son côté que l'athlétique avant-centre serbe a trouvé un accord avec Rennes sur les bases d'un contrat de deux ans et demi. La balle est désormais dans le camp du PAOK.

Notre avis : L'écart économique ne semble pas insurmontable pour Rennes, qui a vraiment besoin d'un joueur de ce profil.

Si le LOSC veut récupérer Xeka, il va devoir faire un sacrifice

Prêté par le LOSC en début de saison à Dijon, le Portugais Xeka pourrait revenir dans le Nord dès cet hiver. C'est en tout cas le souhait des dirigeants lillois. Selon RMC, leurs homologues dijonnais, qui souhaitent conserver Xeka, auraient accepté de laisser partir le Portugais à Lille à condition que le club nordiste renonce à la clause de 2 millions d'euros prévue dans le prêt avec option d'achat de Naïm Sliti à Dijon. A cette heure, les dirigeants lillois n'ont pas encore répondu.

Notre avis : Jolie contre-attaque de Dijon dans ce dossier. Vivement la réponse du LOSC.

Koziello signe à Cologne

C'était dans l'air depuis lundi et c'est désormais officiel : Vincent Koziello quitte l'OGC Nice pour rejoindre le FC Cologne. Comme communiqué mardi par le club allemand, le milieu de terrain a signé un contrat jusqu'en 2022. Si aucun chiffre n'a été communiqué, L'Equipe parlait d'une somme autour des 5 millions d'euros (3M+2 de bonus)... En quête de temps de jeu, Koziello quitte Nice après cinq ans. "Nous avons eu de bonnes discussions et je me suis tout de suite très bien senti. J’arrive dans un grand club et dans un grand championnat. J’ai l’ambition de jouer le plus rapidement possible et d’aider le club à atteindre ses objectifs", a déclaré le joueur de 22 ans.

Notre avis : Nouveau départ pour Koziello, qui va découvrir un nouveau championnat. Il sera curieux de l'observer en Bundesliga...

Ca bloque pour Diarra au PSG...

Lassana Diarra pourrait vite déchanter. Annoncé tout proche du PSG il y a encore quelques jours, le milieu de terrain pourrait finalement ne jamais rejoindre le club de la capitale. La raison ? Selon ESPN, toujours plutôt fiable, Diarra réclame un contrat de 18 mois... alors que le PSG ne lui en propose que six. De plus, l'état du genou de l'ancien joueur de l'OM pose question. De quoi définitivement faire capoter son arrivée à Paris ?

Notre avis : Plus les jours défilent, plus Lassana Diarra s'éloigne du PSG. Sans club, l'international français patiente... en vain ?

...qui s'interroge sur Kanté

Si le dossier Diarra semble donc en stand-by, le PSG pourrait vite faire de même concernant celui de N'Golo Kanté. Si des contacts ont bien été relancés ces derniers jours selon ESPN, le média ajoute que le club parisien souhaiterait un joueur plus technique et créatif que l'actuel milieu de Chelsea. En fin de saison, le PSG pourrait également changer de coach si Unai Emery ne parvient pas à remplir les objectifs fixés par le club, ce qui pourrait forcément changer les plans sur le mercato...

Notre avis : Difficile de prévoir le prochain mercato estival du PSG, notamment en cas de départ d'Unai Emery en fin de saison. Mais N'Golo Kanté pourrait clairement servir à la cause parisienne...