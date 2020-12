Les récompenses arrivent de plus en plus tôt dans le football. Demandez donc à Cristiano Ronaldo élu "joueur du siècle" lors des Globe Soccer Awards. Le Portugais a été désigné parmi les quatre meilleurs joueurs de la période 2001-2020 en compagnie de Lionel Messi, Mohamed Salah et Ronaldinho. Récompensés aussi pour le siècle, Pepe Guardiola en tant que meilleur entraîneur et le Real Madrid en tant que meilleur club. Robert Lewandowski a lui pu confirmer qu'il était au-dessus des autres sur l'année écoulée.