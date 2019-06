"Team USA", vainqueur du Guyana 4 à 0 pour son entrée en lice mardi, est qualifié pour les quarts de finale du tournoi qui oppose les meilleurs équipes de la Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes). Les Etats-Unis, tenants du titre, ont partiellement lavé avec cette large victoire l'affront d'octobre 2017, une défaite 2 à 1 à Couva, qui avait plongé le football américain dans une profonde crise.Trinité-et-Tobago avait en effet privé les Américains de la Coupe du monde en Russie et avait provoqué la démission du sélectionneur Bruce Arena, puis la départ quelques mois plus tard du président de la Fédération américaine, Sunil Gulati.

Il n'y a pas eu cette fois de surprise, même s'il a fallu attendre l'heure de jeu pour que les Etats-Unis portés par un Christian Pulisic survolté prennent définitivement l'ascendant. "Team USA" menait 1 à 0 depuis la 41e minute grâce à Aaron Long. Les Américains ont assommé leurs adversaires avec trois buts en sept minutes, dont un doublé de Gyasi Zardes. Pulisic qui va rejoindre Chelsea, a porté le score à 4-0 à la 73e minute avec son onzième but en sélection à vingt ans. Dans l'autre rencontre de la journée, le Panama est venu à bout du Guyana (4-2) et a également empoché son billet pour les quarts de finale.