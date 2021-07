Comme on se retrouve ! Les Etats-Unis et le Mexique se livreront un nouveau duel en finale de la Gold Cup, comme en 2019, après avoir respectivement battu le Qatar (1-0) et le Canada (2-1) jeudi.

En soirée à Houston, les Mexicains tenants du titre ont arraché leur qualification dans le temps additionnel, avec un but d'Hector Herrera (90e+9 s.p.). Auparavant, son coéquipier Orbelin Pineda avait ouvert le score (45e+2), et le Canadien Tajon Buchanan avait égalisé (57e). Les "Aztèques" de Gerardo Martino ont célébré leur penalty en allant tous autour du milieu Jonathan dos Santos, dont le père était décédé quelques heures auparavant. Ils ont manqué un premier penalty, lorsque la tentative de Carlos Salcedo a été arrêtée par le gardien Maxime Crepeau (66e).

Le Qatar manque un penalty

Les Etats-Unis de Gregg Berhalter l'ont également emporté sur un but en fin de match, inscrit par le remplaçant Gyasi Zardes (86e) sur une passe d'un autre remplaçant, Nicholas Gioacchini. "Niko a fait une belle course et m'a fait une jolie passe. J'ai juste eu à trouver le cadre", a commenté le buteur. Le Qatar a manqué sa chance d'ouvrir le score lorsque son capitaine, Hassan Al Haydos, a raté un penalty en expédiant le ballon au-dessus de la barre transversale. La sélection de l'émirat, championne d'Asie en titre, participait au tournoi en tant qu'invité.

La finale se disputera dimanche à Las Vegas. La "Team USA" a remporté six titres (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017) en onze finales dans la compétition-reine de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf). Le Mexique, octuple vainqueur du tournoi, avait battu les Etats-Unis en finale en 2019 (1-0).

