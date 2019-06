Un match à priori anodin qui pourrait bouleverser le cours de la Gold Cup. Haïti a surpris le Costa Rica (2-1) lundi à Harrison. L'enjeu de leur confrontation était de taille : le vainqueur du groupe évitait en quarts de finale l'ogre mexicain, qui a terminé la veille à la première place du groupe A avec un sans-faute.

Le Costa Rica a ouvert la marque à la 13e minute sur un but contre son camp de Djimy Bend Alexis. Mais les "Ticos" se sont endormis sur leurs lauriers et ont laissé Haïti prendre l'ascendant au retour des vestiaires. Duckens Nazon a égalisé sur penalty à la 56e minute, puis Alexis, 21 ans, s'est racheté de son but contre son camp de la première période en donnant la victoire à son équipe. Le défenseur haïtien a repris au deuxième poteau un centre qui a surpris la défense costaricienne et a offert à Haïti un duel en quarts de finale contre le Canada.

Les Bermudes s'imposent face au Nicaragua

Le défenseur haïtien a repris au deuxième poteau un centre qui a surpris la défense costaricienne et a offert à Haïti un duel en quarts de finale contre le Canada.

Dans l'autre rencontre de la journée, les Bermudes ont conclu la première Gold Cup de leur histoire avec une victoire de prestige (2-0) face au Nicaragua. Lejuan Simmons (61) et Nahki Wells (71) ont infligé au Nicaragua sa neuvième défaite en autant de matches disputés en Gold Cup.

La Gold Cup oppose tous les deux ans les meilleures nations d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.