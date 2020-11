Avec Vincent Brégevin, Simone Eterno, Adrian Garcia, Tobias Hlusiak, Josse Van Bakel

Le successeur de João Félix, sacré en 2019, sera bientôt connu. Il y a quelques jours, Tuttosport révélait le nom des vingt finalistes pour le titre de Golden Boy 2020, trophée qui vient récompenser le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Et une nouvelle fois, le média transalpin a dévoilé un casting de choix pour cette cuvée.

Si certains noms sont déjà connus de tous et agitent la scène européenne et le mercato depuis quelques mois, d’autres sont encore peu méconnus du grand public. Quelques jours avant de connaître le nom du grand vainqueur, qui sera désigné après le vote de quarante journalistes européens, les experts football des différentes rédactions d’Eurosport font le point sur la situation et la dynamique de chaque joueur.

Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Sur courant alternatif depuis ses débuts explosifs en mars 2019. Le natif de Wandsworth aurait probablement besoin de bouger loin de Chelsea pour exprimer pleinement son potentiel. Surtout après les récentes folies estivales des Blues, un mercato qui l’a d’ailleurs poussé sur le banc. Mais “CHO” a ce coup de rein imprévisible pour éliminer les défenseurs et des qualités hors-normes pour performer au haut-niveau. A tout juste 20 ans, il a encore beaucoup de temps pour confirmer son incroyable potentiel. (analyse de Ben Snowball, Eurosport UK)

Potentiel : 7/10

Phil Foden (Manchester City)

Il y a toujours une disparité entre la hype autour de Foden et ses performances, mais les deux tendent à se rapprocher. Excellent porteur de balle et intelligent dans son utilisation, le Britannique est à un tournant, déjà. Cette saison nous dira tout sur lui : est-il prêt à succéder à David Silva au milieu de terrain de Man City ou est-il juste un très bon milieu de terrain, mais pas "génial" ? (Ben Snowball, Eurosport UK)

Potentiel : 9/10

Phil Foden (Manchester City) Crédit: Getty Images

Mason Greenwood (Manchester United)

Une énigme, surtout en ce début de saison. Sans aucun doute talentueux, Greenwood soulève beaucoup d’interrogations par rapport à son application à l’entraînement des Red Devils. Cet été, il a terminé la saison 2019-2020 en boulet de canon, prouvant que l’attaque de United pourrait survivre sans Jadon Sancho. Cependant, il a subi une baisse de forme depuis le redémarrage. Pourtant, il est brillant des deux pieds et peut marquer à l'intérieur et depuis l'extérieur de la surface. Le jeune Anglais a toutes les qualités et le jeu pour renverser cette “mini-crise”. (Ben Snowball, Eurosport UK)

Potentiel : 8/10

Mason Greenwood, Manchester United-Lipsia Crédit: Getty Images

Ferran Torres (Manchester City)

Torres est le troisième plus jeune joueur (après Haaland et Mbappe) à marquer lors de quatre matchs consécutifs de Ligue des champions. Un détail certes, mais cela en dit long sur le potentiel du jeune Espagnol. Et il ne faut pas oublier qu’il n’a coûté "que" 23 millions d’euros. Ne vous y trompez pas, ce gamin a un talent sérieux. (Ben Snowball, Eurosport UK)

Potentiel : 9/10

Ferran Torres celebrates scoring for Manchester City Crédit: Getty Images

Bukayo Saka (Arsenal)

Saka est progressivement en train de devenir le propriétaire du flanc gauche des Gunners. Capable d’attaquer et de défendre, le Londonien est le maître de son couloir, aidé par un pied gauche assez magique. Les fans d'Arsenal ont tendance à exagérer sur le niveau de leurs jeunes joueurs, mais Saka est vraiment un phénomène à part. Il est constant, semble toujours avoir une longueur d'avance sur son adversaire et porte le ballon à merveille. Le numéro 7 des Gunners pourrait être l’une des clefs dans la quête d’Arsenal pour accrocher la Ligue des Champions en fin de saison. (Ben Snowball, Eurosport UK)

Potentiel : 9/10

Arsenal's English forward Bukayo Saka celebrates scoring the opening goal Crédit: Eurosport

Fábio Silva (Wolverhampton)

Très difficile à prévoir. Il a pour l’instant été limité à des entrées en jeu en Premier League et ne semble pas avoir impressionné les décideurs des Wolves. Mais le jeune Lusitanien n’a que 18 ans et a le temps pour continuer à grandir. (Ben Snowball, Eurosport UK)

Potentiel : 5/10

Ansu Fati (FC Barcelone)

Ansu Fati a beau être blessé pour les quatre prochains mois, il est déjà le nouveau leader du FC Barcelone, à seulement 17 ans. Beaucoup se mouillent en affirmant que le natif de Guinée-Bissau est le successeur de Lionel Messi en tant que future légende du Barça. Fati a toutes les compétences pour être un joueur de classe mondiale : vitesse, attitude, intelligence et il a soif de gloire. (Adrian Garcia, Eurosport Espagne)

Potentiel : 10/10

Vinicius (Real Madrid)

Vinicius pourrait être un joueur de premier plan, mais ses performances semblent stagner. Le jeune Auriverde a entamé sa troisième saison dans l'équipe première du Real Madrid et il ne répond pas encore aux attentes. Vinicius a beaucoup d’axes de progression notamment ses face-à-face dans le dernier tiers. Dans un environnement où il y a beaucoup de pression, le Brésilien est rarement capable de prendre la meilleure décision avec le ballon. De plus, il n'est pas un titulaire en puissance dans l’esprit de Zinédine Zidane. (Adrian Garcia, Eurosport Espagne)

Potentiel : 6/10

Vinicius Jr Crédit: Getty Images

Rodrygo (Real Madrid)

Un profil similaire à celui de son compatriote Vinicius. A 19 ans, Rodrygo n'est pas prêt à s’imposer comme l’une des stars de cette équipe du Real Madrid. Il n’a pas encore eu d’occasions régulières pour se montrer, même s’il a marqué un but décisif pour le Real contre l’Inter, en Ligue des Champions. Rodrygo et Vinicius ont sans doute besoin de plus d'expérience et un départ en prêt pourrait être une solution pour se développer. Les deux ont beaucoup de pression et des statistiques assez décevantes pour l’instant. (Adrian Garcia, Eurosport Espagne)

Potentiel : 6/10

Serginho Dest (FC Barcelone)

C’est la nouvelle sensation du Camp Nou. Avec quatre apparitions en Liga, Serginho Dest a fait une très belle impression jusqu'à présent. S’il est trop tôt pour le juger, il semble avoir le profil pour faire une grande carrière dans un grand club comme le FC Barcelone. Le jeune international américain doit améliorer sa palette offensive pour espérer atteindre le niveau des Jordi Alba ou Daniel Alves dans leurs meilleures années. (Adrian Garcia, Eurosport Espagne)

Potentiel : 8/10

Alphonso Davies (Bayern Munich)

Demandez à Nelson Semedo ce qu’il pense de l’arrière gauche du Bayern. L’ancien défenseur de Barcelone avait été humilié par le jeune Canadien lors du match historique de la Ligue des champions, en août dernier (2-8). Il ne pouvait tout simplement pas suivre Davies. Le joueur de 20 ans faisait ce qu'il faisait de mieux : attaquer. Davies n’a rien du défenseur classique car il participe constamment au jeu offensif. Sa vitesse et son talent pour créer des opportunités ont fait de lui un élément essentiel de l'équipe du Bayern, qui a réalisé le triplé la saison dernière. Une performance loin d’être gagnée après le renvoi de Niko Kovac et la nomination de Hansi Flick, en novembre 2019. Le prochain défi de Davies sera de se remettre de la première grosse blessure de sa carrière. (Tobias Hlusiak, Eurosport Allemagne).

Potentiel : 9/10

Alphonso Davies gehört inzwischen zu den Leistungsträgern beim FC Bayern Crédit: Getty Images

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Arrivé à Dortmund à l'âge de 16 ans, le jeune Anglais a fait ses débuts en Bundesliga à 17. Après trois ans au plus haut niveau, Sancho s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs d'Allemagne, mais aussi l’un des plus spectaculaires. L’ancien Citizen a joué un rôle essentiel dans les équipes de 2018/2019 et 2019/2020 du BvB, marquant 33 buts et distillant 39 passes décisives toutes compétitions confondues. Après l’échec de son transfert à Manchester United l'été dernier, ses performances sont un peu moins fringantes. Mais, il ne fait aucun doute qu’il sera bientôt de retour à son meilleur niveau. Suffisant pour oublier toutes les agitations en coulisses autour de son transfert ? (Tobias Hlusiak, Eurosport Allemagne)

Potentiel : 9/10

Jadon Sancho of Dortmund Crédit: Getty Images

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Que dire sur Erling Haaland ? C'est une sacrée machine à but. On pourrait louer sa force, sa vitesse, son QI footballistique ou sa haine de la défaite. Mais rien de tout cela ne serait aussi impressionnant que ses statistiques pures. À 20 ans, l'attaquant a disputé 113 matches avec Molde, Salzbourg, Dortmund et l'équipe nationale norvégienne, pour un total de 82 buts. Il a fait trembler les filets à 14 reprises lors de ses 11 premiers matches de Ligue des champions, un record. Si Haaland ne se blesse pas, il sera, sans conteste, le meilleur numéro 9 d’Europe pour la prochaine décennie. (Tobias Hlusiak, Eurosport Allemagne)

Potentiel : 10/10

Dominik Szoboszlai (RB Salzburg)

Szoboszlai est le prochain grand espoir en provenance de Salzburg. Les Autrichiens ont pris l’habitude de révéler des talents. Et le Hongrois rentre clairement dans l’ADN et la stratégie du club salzbourgeois en devenant l’un des joueurs les plus suivis du Vieux continent au cours de ces dernières années. Aujourd’hui, le Magyar brille sur la grande scène notamment en Ligue des Champions. Le joueur de 20 ans peut jouer à tous les postes du milieu de terrain et fait preuve d’un sacré sang-froid devant le but. Son départ vers une plus grosse écurie pourrait se faire dès janvier 2021 où Arsenal, Milan et Leipzig sont fortement intéressés. (Tobias Hlusiak, Eurosport Allemagne)

Potentiel : 7/10

Dejan Kulusevski (Juventus Turin)

Lorsqu’on est capable de combiner qualités techniques et puissance, vous avez tout d’un futur grand. C’est la règle du football moderne. Et Dejan Kulusevski est définitivement l’une de ses futurs géants du football. La Juventus a dépensé énormément d'argent pour se l’offrir, mais cela en vaut déjà la peine. Quand le jeune Suédois peut trouver des espaces dans lesquels s’engouffrer, il est très difficile à arrêter. Autre gros avantage de l’ancien joueur de Parme, c’est sa capacité à s’adapter et jouer à différentes positions: ailier, milieu offensif, derrière les deux attaquants, deuxième attaquant. Qualité, adaptabilité, puissance ; le tiercé gagnant pour la dynamite Kulusevski (Simone Eterno, Eurosport Italie)

Potentiel : 9,5/10

Sandro Tonali (AC Milan)

Il est encore difficile de comprendre pleinement son potentiel. Sandro Totali est un milieu de terrain axial avec des qualités assez claires : passes courtes, passes longues, technique, mais aucune d’entre elles n’entre dans la catégorie “exceptionnelle". Et la meilleure preuve de ce raisonnement est sa présence (très) régulière sur le banc des remplaçants. Depuis qu'il a rejoint l'AC Milan l'été dernier, l’ancien joueur de Brescia n'a pas pu prendre la place d'Ismail Bennacer et Frank Kessie. Il est encore assez inexpérimenté à ce niveau et il a probablement besoin de plus de temps pour grandir et s'adapter à un grand club. (Simone Eterno, Eurosport Italie)

Potentiel : 6,5/10

Sandro Tonali Crédit: Getty Images

Jonathan David (Lille)

Il n’a pour l’instant pas été à la hauteur de toutes les attentes depuis son arrivée à Lille. Le jeune Canadien est d’ailleurs toujours à la recherche de son premier but avec les Dogues après deux saisons canons en Belgique où il a inscrit 48 buts et délivré 20 passes décisives. Cependant, le potentiel est clairement là pour le jeune attaquant. A La Gantoise, David a souvent évolué en tant que numéro 10, derrière deux attaquants, ce qui peut expliquer son adaptation délicate au LOSC, où il est utilisé comme pur attaquant. Néanmoins, l'international canadien (12 sélections, 11 buts) est un joueur complet, très doué pour lire les espaces et il pourrait surmonter toutes ses faiblesses plus vite qu’on ne le croit. (Vincent Brégevin, Eurosport France)

Potentiel : 7/10

Jonathan David (LOSC) lors de la 1re journée de Ligue 1, en août 2020 Crédit: Getty Images

Michel Bakker (PSG)

Sa présence dans la liste est une grosse surprise et ce, même si le jeune Batave a gagné du temps de jeu dans la rotation parisienne. Bakker a notamment profité de la blessure de Bernat ou de la suspension de Kurzawa pour grappiller du temps de jeu. Intéressant offensivement où il a montré de belles aptitudes dans la prise d’espaces et ses centres, il n’a pas non plus commis de grosses erreurs défensivement. Mais de manière générale, le jeune Néerlandais ne semble pas présenter le potentiel d’un grand latéral gauche en devenir. (Vincent Brégevin, Eurosport France)

Potentiel : 5/10

Eduardo Camavinga (Stade Rennais)

Camavinga a déjà tout, ou presque. Avec ses capacités athlétiques et techniques, le jeune Rennais a déjà montré sa capacité à être un leader, à faire les bons choix et à toujours se rendre disponible, au bon endroit et au bon moment. Il a également prouvé qu’il pouvait être décisif devant le but malgré sa position plus reculée sur le terrain. Sa progression et son éthique de travail sont phénoménales et le néo-international français joue avec énormément de maturité et ce, malgré une expérience relativement limitée du haut niveau. Les performances du Stade Rennais sont d’ailleurs clairement impactées quand le jeune prodige n’est pas sur le terrain… (Vincent Brégevin, Eurosport France)

Potentiel : 10/10

Ryan Gravenberch (Ajax)

Gravenberch est la prochaine sensation issue de l'académie amstellodamoise. Le milieu de terrain a fait ses débuts en professionnel contre le PSV, en 2018. A cette occasion, il est devenu le plus jeune joueur de l’Ajax à jouer en Eredivisie, à 16 ans et 130 jours. A peine trois jours plus tard, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club, en marquant contre le HVV Te Werve, en coupe des Pays-Bas.

Cette saison, Gravenberch est devenu un joueur clé du collectif de l’Ajax. A l’exception de deux rencontres manquées pour coronavirus, l’Amstellodamois a débuté tous les matches auxquels il a participé. Et il y brille. (Josse Van Bakel, Eurosport Pays-Bas)

Potentiel : 10/10

Ryan Gravenberch (Ajax) en Ligue des Champions Crédit: Getty Images

