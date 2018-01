Grâce à son "management responsable", l'Orange Vélodrome est le premier stade français certifié

L'OM a de quoi être satisfait. En effet, le Stade Vélodrome, complètement reconfiguré entre 2010 et 2014 pour l'Euro 2016 de football en France, est le première stade français certifié de la norme ISO 20121, rejoignant ainsi le mythique Old Trafford de Manchester United ou le Croke Park de Dublin. Cette norme ISO 20121 couronne la politique de gestion du stade, qui vise à appliquer des "principes de vigilance, d'inclusion, d'intégrité et de transparence, afin de fournir des événements plus durables" et ayant le moins d'impact négatif possible sur la société et l'environnement, a souligné Arema dans un communiqué commun avec la ville de Marseille.

La norme ISO 20121 vise à s'assurer qu'un stade est géré "de façon positive du point de vue de son impact économique, environnemental et social, tout en entraînant un minimum de déchets matériels, de consommation d'énergie ou de contraintes pour les collectivités locales", selon l'organisation internationale de normalisation ISO. Lors de sa rénovation, le Vélodrome avait installé une boucle de chaleur en liaison avec une station d'épuration souterraine voisine, ainsi que des éoliennes urbaines et un système de récupération des eaux de pluie en toiture.

Cette certification ISO 20121 a aussi été accordée à des événements comme l'Euro 2016 de football ou la candidature de Paris aux jeux Olympiques 2024.