Grèce : L'armateur et dirigeant de l'Olympiakos poursuivi pour trafic de drogue

Le parquet du Pirée a également interdit à cet homme d'affaires influent de quitter le pays en raison d'une enquête concernant le financement de sa société maritime Capital, présumée avoir affrété le pétrolier Noor1 battant pavillon du Togo, saisi en juin 2014 à Koropi, près d'Athènes, pour avoir transféré deux tonnes d'héroïne. Au total, une vingtaine de personnes, dont des membres de l'équipage du pétrolier, avaient été arrêtés à l'époque. Treize ont été condamnées à de lourdes peines de prison en août 2016. L'héroïne était destinée à être acheminée par camion en Grèce et en Europe.

Vanguélis Marinakis, 50 ans, aussi influent et controversé qu'Ivan Savvidis, le président du PAOK Salonique qui a provoqué un tollé la semaine dernière après son irruption armée sur la pelouse lors d'un match à Thessalonique entre le PAOK et l'AEK, a récemment été innocenté dans le cadre d'un vaste scandale de matches truqués ayant ravagé le foot grec en 2011. Cinquante-huit personnes, parmi lesquelles plusieurs joueurs et dirigeants, ont été condamnées fin février à des peines allant de 30 mois jusqu'à 10 ans de prison, certaines avec sursis, dans le cadre de cette affaire.