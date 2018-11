Griezmann et Mbappé nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année aux Globe Soccer Awards

Décidément, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé accumulent les honneurs individuels. Si nous connaîtrons le 3 décembre prochain le nom du prochain Ballon d’Or, les deux attaquants français ont été nommés pour briguer une autre récompense individuelle : les Globe Soccer Awards. Ainsi, ce lundi, les deux internationaux ont été nommés aux côtés de Cristiano Ronaldo pour le titre de meilleur joueur de l'année aux Globe Soccer Awards, dont on connaîtra le verdict le 3 janvier prochain à Dubaï.

Parmi les autres récompenses, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, et l’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, font figure de favoris dans la course pour le titre de meilleur entraîneur, aux côtés de Diego Simeone (Atlético), Jürgen Klopp (Liverpool) et Massimiliano Allegri (Juventus). A noter que seront également décernés les titres de meilleur club (Real Madrid, Atlético, Liverpool), et de meilleur agent (Jorge Mendes, Jonathan Barnett, Stefano Castagna).