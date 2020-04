Griezmann prend la défense de Giroud : "J'aime Olivier"

Choisir entre Karim Benzema et Olivier Giroud, Antoine Griezmann ne peut pas. Il faut se souvenir le lien qui unissait le petit bizuth des Bleus et KB9 aux débuts de Griezmann en équipe de France. Au Brésil, l'attaquant du Real avait pris celui de la Real Sociedad sous son aile et une évidente complicité technique unissait les deux hommes. Giroud est l'homme qui a permis à Grizou de prendre une autre dimension en sélection.

Karim Benzema et Antoine Griezmann en équipe de France.Panoramic

A lui le sale boulot au cœur des défenses, les déviations et le combat, et à Griezmann d'en cueillir les fruits. L'association des deux hommes est à la base des plus beaux succès tricolore de l'Euro 2016 à la consécration de Moscou où les Bleus ont remporté leur deuxième titre de champion du monde en 2018. Griezmann ne peut pas choisir un camp. Lors d'un direct sur Twitch, il lui a été demandé de réagir aux propos de Benzema sur Olivier Giroud ("On ne confond pas la F1 avec le karting", avait déclaré le Merengue dans une formule assez peu flatteuse pour le buteur de Chelsea).

Griezmann a aussitôt pris la défense de son partenaire à la pointe de l'attaque des Bleus : "J'aime Olivier Giroud et c'est un bon joueur. Il nous a aidés à remporter la Coupe du monde et c'est important dans la vie." Une façon de rappeler l'importance de l'avant-centre des Bleus dans les succès récents de l'équipe de Didier Deschamps.