Football

Groupe E - Mendy, déjà indispensable à Chelsea

Le match entre Chelsea et Rennes mercredi soir est celui des retrouvailles entre Édouard Mendy et le club breton. Leader au sein de la formation rennaise la saison dernière et vice-capitaine de Julien Stéphan, le gardien sénégalais s'est également rapidement imposé en Angleterre, au point de devenir titulaire indiscutable en moins d'un mois et demi.

00:02:02, 15 vues, il y a une heure