Guardiola et Messi donnent chacun un million d'euros pour la lutte contre le coronavirus

Avec près de 2700 décès, l'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par le coronavirus. Alors que la Catalogne concentre le plus grand nombre de cas, Pep Guardiola, l'ex-entraîneur emblématique du Barça, sur le banc de Manchester City depuis l'été 2016, a fait un don d'un million d'euros à la fondation Angel Soler Daniel, qui a pour but de financer du matériel médical et sanitaire.

Un millions d'euros, c'est également la somme d'argent que vient de récupérer l'hôpital Clinic de Barcelone pour la lutte contre le coronavirus. Ce don provient directement de Lionel Messi, le sextuple Ballon d'Or et légende vivante en Catalogne. "Merci beaucoup Leo pour ton engagement et ton soutien", a tweeté l'établissement hospitalier catalan mardi soir.