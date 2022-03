En 2020, Andrei Medvedev, ancien finaliste de Roland-Garros en 1999, et Sergiy Stakhovsky défendaient ensemble les couleurs de l'Ukraine en Coupe Davis. Le premier en qualité de capitaine, le second raquette en main. Les deux hommes se sont retrouvés dans des conditions bien plus lourdes et dramatiques pour défendre leur pays, encore une fois, mais cette fois, en treillis face à l'armée russe.

Stakhovsky a, en effet, partagé sur son compte Instagram une photo où il pose avec lui : "La légende du tennis mondial est resté à Kiev et prête à affronter l’ennemi. Je suis extrêmement heureux de voir Medvedev à nos côtés", a commenté le 33e joueur mondial. Connu pour ses shorts à rayures et ses qualités sur terre battue, Andrei Medvedev, 47 ans, a donc rejoint les rangs de l'armée ukrainienne comme tant de sportifs ukrainiens.

