En fin de contrat avec Sion début le 1er juillet, Guillaume Hoarau a annoncé la fin de sa carrière professionnelle ce lundi sur son compte Instagram. "Retour au bercail, a écrit le natif de Saint-Louis avec le drapeau de la Réunion. Ça y est , on y est. Je quitte le monde pro (pour le moment). Dire au revoir en quelques mots n'est pas une chose aisée, et évidemment pas dénué d'émotion pour moi."

Formé au Havre et révélé en prêt à Gueugnon en 2007, l'attaquant a pris une autre dimension lors de la saison 2007-08, avec le HAC lorsqu'il a décroché le titre de champion et de meilleur joueur de la saison de L2. Transféré au PSG à l'intersaison suivante, Guillaume Hoarau s'est imposé tout de suite et a été nommé dans l'équipe-type de L1 2008-09 lors des trophées UNFP. Avec l'arrivée de QSI en 2011, l'international français (5 sélections), seul buteur en finale de Coupe de France 2010, est passé plus dans l'ombre mais a remporté le titre de champion de France deux ans plus tard.

Après des passages en Chine puis à Bordeaux (2014), le Réunionnais est devenu ensuite un joueur phare du championnat suisse sous les couleurs des Young Boys de Berne (2014-2020) puis de Sion (2020-2022).

