C'est fait pour Bruno Guimaraes à Newcastle ! Selon L'Equipe, le club anglais a trouvé un accord avec l'OL ce vendredi matin pour un total de 50 millions d'euros. Plus précisement : 42,5 millions versés immédiatement, avec 8 millions de bonus principalement liés au maintien en Premier League. Il s'agirait du troisième plus gros transfert de l'histoire du club lyonnais.

Notre avis : Difficile de comprendre la politique sportive du club lyonnais dans cette affaire...

Lyon laisse filer Guimaraes ? Impossible à refuser économiquement, discutable sportivement

Monaco demande 100 M€ pour Tchouaméni

Courtisé par le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni est plus que protégé par l'AS Monaco. Là où le club de la Principauté demandait 60 millions d'euros pour l'international français il y a quelques mois, c'est désormais une offre entre 80 et 100 millions d'euros qu'il faudra proposer pour convaincre les Monégasques d'après Marca. Un transfert ne sera pas autorisé avant l'été prochain pour le joueur de 22 ans, sous contrat jusqu'en 2024, alors que le PSG, Manchester United et Chelsea sont aussi à l'affût.

Notre avis : Monaco est gourmand. Mais s'il y a payeur...

Adama Traoré arrive au Barça

Formé au Barça, Adama Traoré en en passe d'y retourner. Après avoir quitté les Blaugrana en 2015, le joueur de Wolverhampton est annoncé comme la prochaine recrue par Mundo Deportivo et Sport ce vendredi. Il s'agira d'un prêt avec option d'achat non obligatoire de 30 millions d'euros. Le joueur a d'ailleurs été aperçu à l'hôpital de Barcelone cet après-midi.

Notre avis : Le Barça se renforce juste avant le gong avec un profil atypique.

L'OL veut Lo Celso au milieu de terrain

Pour compenser le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle, l'Olympique Lyonnais réfléchit à plusieurs pistes pour le remplacer. Outre Romain Faivre qui devrait arriver, Fabrizio Romano annonce que l'OL souhaite enrôler Giovanni Lo Celso jusqu'à la fin de saison. Les Spurs de Tottenham souhaiteraient un prêt payant et la prise en charge intégrale du salaire du joueur. Le milieu de terrain du PSG Ander Herrerra est également pisté.

Notre avis : Pas le même profil, mais un joueur d'une dimension similaire à celle de Guimaraes.

Milik devrait rester à l'OM...

Malgré les rumeurs d'un possible départ, Arkadiusz Milik va rester à l'OM. Selon les informations de L'Equipe, si les deux parties ont envisagé un temps une possible séparation, aucune offre concrète n'est arrivée sur la table. Pas forcément décu, l'ancien buteur du Napoli, qui a récemment rencontré Pablo Longoria, lui a assuré son implication et sa très grande motivation.

Notre avis : Milik et l'OM se seraient probablement séparés en cas de proposition à la hauteur. Il n'y en a pas eu.

... qui vise toujours Deulofeu

Alors que le gong final du mercato hivernal approche, l'OM espère frapper un nouveau coup. Cela pourrait être Gerard Deulofeu, qui s'est relancé à l'Udinese. Problème : le club italien réclame au moins 20 millions d'euros pour se séparer de l'ancien joueur du Barça.

Notre avis : Deulofeu serait une bonne recrue. Mais le prix est probablement trop élevé. Et le joueur semble heureux à Udine.

Gerard Deulofeu, heureux à l'Udinese Crédit: Getty Images

Thuram est indésirable à Mönchengladbach

Longtemps le sauveur du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram n'est plus en odeur de sainteté chez les Poulains. Bild explique ce vendredi que l'international français montre un manque criant de motivation et que ses dirigeants souhaitent s'en débarrasser. Ils planchent déjà sur son successeur, à savoir le Germano-truc Deniz Undav, et ne se priveront pas en cas d'offre soumise pour Thuram. Une déception de plus pour l'attaquant tricolore, seulement apparu à 14 reprises cette saison, et plus titulaire en championnat depuis le 18 décembre.

Notre avis : Il était pisté par l'Inter, mais peu de chance que les Nerazzurri se manifestent si proches de la fin du mercato.

Aubameyang en plan B de Morata au Barça

Arsenal pourrait finalement trouver preneur pour Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le salaire de l'attaquant gabonais semblait poser problème, As rapporte que le FC Barcelone envisagerait de soumettre une offre de prêt aux Gunners en cas d'échec de la piste Morata. Si de surcroît les dirigeants catalans parviennent à vendre Ousmane Dembélé avant la fin du mercato, une offre sera plus que probable, Xavi appréciant le profil de l'ancien attaquant de Saint-Etienne et du Borussia Dortmund, devenu paria à Arsenal.

Notre avis : Arsenal doit pousser pour trouver n'importe quelle porte de sortie à Aubameyang, et éviter un cas Özil bis.

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) contre Watford / Premier League Crédit: Getty Images

Le Bayern fonce sur Ginter et Christensen

Le FC Bayern Munich souhaite ardemment trouver le remplaçant de Niklas Süle cet hiver. Selon le média allemand Bild, Andreas Christensen est la solution préférentielle, lui qui arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, mais le Danois n'est pas satisfait de l'offre des Bavarois. L'autre solution se nomme Matthias Ginter, que les Champions d'Allemagne auraient de nouveau sollicité. Le défenseur de Mönchengladbach de 28 ans est en fin de contrat dans moins de six mois.

Notre avis : Ginter semble plus avoir le profil pour évoluer au Bayern Munich.

L'OM recale l'Atlético pour Kamara

Selon Marca, l'Olympique de Marseille a refusé une offre de l'Atlético Madrid pour Boubacar Kamara, estimée à 5 millions d'euros + bonus. Le président olympien Pablo Longoria souhaiterait une offre de 10 millions d'euros pour lâcher le milieu défensif, pourtant en fin de contrat en juin prochain.

Notre avis : Les Colchoneros ne mettront pas un tel montant pour un joueur si proche de la fin de son contrat.

Dortmund tient le successeur de Haaland

Pour pallier le départ à venir d'Erling Haaland, le Borussia Dortmund tient son successeur. D'après la Gazzetta dello Sport, le BvB va soumettre une offre de 45 millions d'euros à Sassuolo pour son buteur Gianluca Scamacca. L'idée serait de signer l'Italien à l'hiver avant de l'intégrer l'été prochain à l'équipe première, lorsque le Norvégien sera parti. Problème pour l'instant : Scamacca, auteur de 9 buts cette saison, préfèrerait rejoindre l'Inter Milan.

Notre avis : Le dernier buteur italien du BvB, Ciro Immobile, avait vécu un cauchemar en Allemagne.

Gianluca Scamacca - Sassuolo Calcio Crédit: Getty Images

Newcastle veut continuer à piller l'Atlético

Après le transfert à venir de Bruno Guimaraes, Newcastle veut continuer à frapper fort sur le mercato hivernal. D'après les informations d'ElChiringuito, les Magpies veulent signer un grand coup en enrôlant Yannick Carrasco. L'ailier international belge est en bonne forme avec les Colchoneros (2 buts et 6 passes décisives cette saison), et pourra être lâché par son club uniquement si Newcastle se décide à payer sa clause de 60 millions d'euros. Après Kieran Trippier en début de mercato, c'est donc un autre joueur de l'Atlético Madrid qui pourrait rejoindre le nord de l'Angleterre.

Notre avis : Une recrue d'une autre dimension que Trippier et Wood. Avec Guimaraes et Carrasco, Newcastle entrerait dans une autre dimension.

Liverpool dans la course pour Diaz

Très courtisé en cette fin de mercato, Luis Diaz devrait signer à Liverpool. Selon The Athletic, une offre de 60 millions d'euros pourrait être rapidement faite au FC Porto. D'autres clubs de Premier League seraient à l'affût.

Notre avis : L'issue du dossier Diaz dépend aussi du prix que réclamera Porto. Mais c'est un vrai bon joueur.

Moriba arrive à Valence

C'est officiel : le FC Valence recrute Ilaix Moriba. L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, recruté l'été dernier par le RB Leipzig pour 16 millions d'euros, arrive en prêt chez le club ché jusqu'à la fin de saison. Cette année, le joueur de 19 ans n'a disputé que 6 rencontres en Allemagne. Il portera le numéro 23 avec les Valencians.

Notre avis : C'est en Espagne que Moriba va retrouver le plaisir de jouer, à n'en pas douter.

